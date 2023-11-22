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Вперше в історії Україна почала дослідження щодо дитячого ожиріння: чому це важливо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вперше в історії Україна почала дослідження щодо дитячого ожиріння: чому це важливо
Збір фактів проводитиметься серед учнів 1-2 класів у всіх регіонах
фото ілюстративне

В Україні щороку фіксують 18-20 тис. нових випадків ожиріння серед дітей та підлітків

У листопаді стартувало перше за всю історію України дослідження щодо дитячого ожиріння в рамках профільної Європейської ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (COSI). Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Збір фактів проводитиметься серед учнів 1-2 класів у всіх регіонах, крім окупованих територій і зон активних бойових дій. 

Дослідження передбачає визначення індексу маси тіла школярів, а також опитування їхніх батьків і представників навчальних закладів.

Чому це важливо?

Передбачається, що подібна ініціатива ВООЗ допоможе отримати дані про режим харчування і фізичної активності дітей у школі та вдома, про вплив повномасштабної військової агресії РФ на зміни в харчових звичках і фізичній активності дітей. Результати очікуються навесні 2024 року.

Як зазначив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, дитяче ожиріння є серйозною проблемою громадського здоров’я в Європейському регіоні.

Випадки ожиріння у дітей в Україні

В Україні щороку фіксують 18-20 тис. нових випадків ожиріння серед дітей та підлітків. А дитяче ожиріння тісно пов’язане з факторами ризику неінфекційних захворювань, зокрема й у більш старшому віці: серцево-судинних захворювань (головна причина смерті серед українців), цукрового діабету, проблем з опорно-руховим апаратом і психічних розладів.

Більше того, ожиріння у дітей пов’язане з невисоким рівнем успішності в школі та заниженою самооцінкою.

За словами експертів, понад 60% дітей, які мають зайву вагу до початку статевого дозрівання, збережуть її і в ранньому дорослому віці, коли зазвичай проявляються неінфекційні захворювання. Це значно збільшує навантаження на систему охорони здоров’я.

Сучасний підхід передбачає не лише забезпечити належне лікування, а й контроль проблеми, щоб стримати та попередити потенційну епідемію.

 
 

 

Теги: хвороби діти Україна ВООЗ

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