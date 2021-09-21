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    Вчені з'ясували причину діабету і ожиріння

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    Австралійські вчені з'ясували причину діабету і ожиріння - Вчені з'ясували причину діабету і ожиріння
    Австралійські вчені з'ясували причину діабету і ожиріння
    Фото: Depositphotos

    Вчені вперше змогли розкрити біологічну причину того, чому накопичення жиру навколо живота корелює з більш високими показниками метаболічних захворювань

    Австралійські вчені з'ясували, що до цукрового діабету і ожиріння може привести дисфункція лімфатичної системи брижі, органу травної системи людини. Про це повідомляє видання Nature Metabolism.

    Експерти з Мельбурнського інституту фармацевтичних наук Університету Монаша заявили, що дієта з високим вмістом жирів може стимулювати утворення в брижі мережі звивистих і розгалужених лімфатичних судин.

    Дослідження було організовано з колегами з Мельбурнського університету, Університету Окленда і Університету Південної Австралії.

    Судини, які мають назву мезентеріальних, мають тенденцією пропускати лімфатичну рідину, багату кишковими ліпідними метаболітами і запальними медіаторами, в вісцеральну жирову тканину черевної порожнини. Дана обставина викликає накопичення абдомінального жиру і призводить до інсулінорезистентності.

    «У цьому дослідженні ми вперше змогли розкрити біологічну причину того, чому накопичення жиру навколо живота корелює з більш високими показниками метаболічних захворювань, таких як діабет другого типу, ніж накопичення жиру в інших частинах тіла», – підкреслила керівник дослідження, доцент Наталі Треваскіс.

    За словами Треваскіс, доведено, що дієта з високим вмістом жирів призводить до дисфункції мезентеріальних лімфатичних судин. В результаті можуть бути такі негативні наслідки для організму, як жир в області живота і порушення, при якому організм виробляє інсулін, але не використовує його належним чином.

    Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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    Теги: час Оксана Скиталінська дієта
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    Вчені з'ясували причину діабету і ожиріння