Вчені з'ясували причину діабету і ожиріння

Вчені вперше змогли розкрити біологічну причину того, чому накопичення жиру навколо живота корелює з більш високими показниками метаболічних захворювань

Австралійські вчені з'ясували, що до цукрового діабету і ожиріння може привести дисфункція лімфатичної системи брижі, органу травної системи людини. Про це повідомляє видання Nature Metabolism.

Експерти з Мельбурнського інституту фармацевтичних наук Університету Монаша заявили, що дієта з високим вмістом жирів може стимулювати утворення в брижі мережі звивистих і розгалужених лімфатичних судин.

Дослідження було організовано з колегами з Мельбурнського університету, Університету Окленда і Університету Південної Австралії.

Судини, які мають назву мезентеріальних, мають тенденцією пропускати лімфатичну рідину, багату кишковими ліпідними метаболітами і запальними медіаторами, в вісцеральну жирову тканину черевної порожнини. Дана обставина викликає накопичення абдомінального жиру і призводить до інсулінорезистентності.

«У цьому дослідженні ми вперше змогли розкрити біологічну причину того, чому накопичення жиру навколо живота корелює з більш високими показниками метаболічних захворювань, таких як діабет другого типу, ніж накопичення жиру в інших частинах тіла», – підкреслила керівник дослідження, доцент Наталі Треваскіс.

За словами Треваскіс, доведено, що дієта з високим вмістом жирів призводить до дисфункції мезентеріальних лімфатичних судин. В результаті можуть бути такі негативні наслідки для організму, як жир в області живота і порушення, при якому організм виробляє інсулін, але не використовує його належним чином.

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