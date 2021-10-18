В ООН розказали, скільки людей на планеті мають надлишкову вагу або ожиріння

Два мільярди людей на планеті мають надлишкову вагу або ожиріння

Майже 40% світового населення не може дозволити собі здоровий раціон харчування

Два мільярди людей на планеті мають надлишкову вагу або ожиріння. Про це повідомляє Центр новин ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав добиватися реформування продовольчих систем.

«Ми всі можемо змінити свій підхід до споживання продовольства і зробити вибір на користь більш здорових рішень – як для себе, так і для нашої планети. Наші продовольчі системи небезнадійні», – підкреслив Гутерреш.

Глава ООН нагадав, що минулого місяця відбувся Саміт ООН із продовольчих систем, за підсумками якого держави пообіцяли створити нові екологічно безпечні продовольчі системи і зробити здорове харчування доступнішим.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), в агросекторі працює понад мільярд людей по всьому світу – більше, ніж у будь-який іншій економічній галузі.

Зараз майже 40% світового населення – 3 млрд осіб – не можуть дозволити собі здоровий раціон харчування. 2 млрд мають надлишкову вагу або ожиріння. А 462 млн осіб виснажені. Пандемія коронавірусу завдала серйозної шкоди світовій економіці і ще більшою мірою оголила неефективність і ненадійність наявних продовольчих систем – додатково 140 млн осіб стикнулися з нестачею харчових продуктів.

У найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд осіб. Для того, щоб продовольства вистачило на всіх жителів планети, недостатньо просто збільшити обсяги його виробництва – необхідно вирішувати й інші найважливіші завдання, такі як зниження рівня бідності, збереження біорізноманіття та пом'якшення наслідків зміни клімату, а також залучати до цього молодих людей.

Нагадаємо, причиною ожиріння може бути порушення роботи мозку через надлишок жирів у раціоні, вважають фахівці з Ягеллонського університету в Польщі.

Також учені з Університету Вірджинії в США виявили гени, які впливають на набір зайвої ваги.