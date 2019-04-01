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    Здоров'я

    Українці з квітня будуть отримувати безкоштовні ліки за електронним рецептом

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    Урядова програма &laquo;Доступні ліки&raquo; продовжить розширюватися в 2019 році - Українці з квітня будуть отримувати безкоштовні ліки за електронним рецептом
    Урядова програма «Доступні ліки» продовжить розширюватися в 2019 році

    З 1 квітня 2019 року пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», зможуть отримати 64 безкоштовних препарати

    У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про зміни, які чекають українців з квітня цього року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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    Зазначається, що з 1 квітня 2019 року пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», почнуть отримувати ліки проти серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом.

    У відомстві нагадали, що отримати електронний рецепт можна тільки у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація.

    Крім того, в квітні у медичних закладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, завершується перехідний період на нову модель фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».

    Найближчим часом Кабмін розгляне відповідний проект постанови. Це означає, що з 1 квітня Національна служба здоров'я буде оплачувати медичним установам послуги, що надаються пацієнтам, які підписали декларації з лікарями.

    Нагадаємо, урядова програма «Доступні ліки» продовжить розширюватися в 2019 році.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ оновив перелік безкоштовних ліків. Зокрема, для лікування серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безкоштовних препарати.

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