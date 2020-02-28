Як Київ готується до коронавірусу: в провідній столичній лікарні пояснили алгоритм дій



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Завідувачка інфекційного відділення Олександрівської лікарні м. Києва Тетяна Гайнутдінова Фото: «Главком»

Завідувачка інфекційного відділення Олександрівської лікарні Тетяна Гайнутдінова: Ми живемо у готовності до цього, працюємо 24/7

Олександрівська клінічна лікарня входить до шестірки медзакладів столиці, які готові приймати людей у разі виявлень захворювань на коронавірус.

«Ми живемо у готовності до цього, працюємо 24/7», – повідомила «Главкому». завідувачка інфекційного відділення Олександрівської лікарні Тетяна Гайнутдінова.

«Інфекціоністи всі готові. Не буває не готового до роботи інфекціоніста. Він би не отримав спеціалізацію. У нас є уся правова база, від первинного наказу (з МОЗ) щодо роботи з коронавірусом до його модифікацій, до зовсім свіжого наказу 525, який вийшов 27 лютого. Там все чітко розписано, і алгоритм дій, і поведінка лікаря. Тобто це документ, який регламентує усю тактику ведення пацієнта, допомоги хворому, як це відбувається», – розповіла Гайнутдінова.

Медик запевнила, що у лабораторному центрі є тести, тож аналіз пацієнта, у якого підозрюють корона вірус, упродовж чотирьох годин доставлять до лабораторії. «Якщо тест буде позитивним, діємо за інструкцією. Це якщо мова про Київ. Інші регіони повинні самі про себе подбати через обласні департаменти охорони здоров’я, закупити тести», – зазначила лікар.

Алгоритм дій у випадку виявлення коронавірусу, – розповіла Гайнутдінова, – достатньо простий і для первинної ланки, поліклінік, якщо у них є всі необхідні для цього тести.

За словами медика, якщо до них звертається пацієнт, то вони насамперед збирають епідеміологічний аналіз: тобто інформацію, з якого регіону світу приїхала людина, з якої країни, як давно, з спілкувалася. Все це дуже важливо. Окрім того, потрібно звернути увагу чи є в людини висока температура, віддишка, відчуття нестачі кисню і наявність так званої синюшності губ, рук. Важливо також перевірити, яка частота дихальних рухів, сатурація, тобто насиченість киснем легенів, температура тіла, тиск тощо. «Якщо все це підходить як підозра на коронавірус, тоді такого пацієнта госпіталізують. Вдома його ніхто не залишить», – запевнила медик.

Якщо у пацієнта, який перебував у регіонах, в яких ще не було підтверджень на випадки інфікування коронавірусом, виявили температуру 37.2-37.3 градуси і рясний нежить, то, – зазначила Гайнутдінова, – він не підходить навіть до категорії підозрюваних на зараження коронавірусом. «За таким пацієнтом можуть спостерігати вдома, він лікуватиметься амбулаторно до одужання. Але з виконанням чітких умов домашнього лікування: вулицями не ходити, додому повертатися у масці, якщо до того був на прийомі в поліклініці. Пацієнт підписує документ, в якому ідеться про те, що він ознайомлений з умовами амбулаторного лікування і йде лікуватися додому», – розповіла лікар.

Зазначимо, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сказав, що нині у кожній області є перелік лікарень, готових приймати хворих на коронавірус. Загалом в Києві є три інфекційні лікарні.

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Нагадаємо, у Києві пройде заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти корона вірусу. наразі в Україні поки офіційно не зафіксовано жодного випадку захворювання. У громадян, які прибувають до України з небезпечних регіонів, наприклад, Італії, в аеропортах і на кордоні перевіряють температуру