У Києві відбудеться заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей Фото: pixabay.com

В Україні, за даними МОЗ, наразі жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано

У п’ятницю, 27 лютого, о 12:00 у столиці відбудеться спільне навчально-тренувальне заняття щодо організації та проведення профілактичних заходів на випадок виявлення хворого (підозрілого) на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19.

У заході візьмуть участь:

мер Києва Віталій Кличко;

перший заступник голови КМДА Микола Поворозник;

директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург;

заступника міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко;

в. о. директора ДУ «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Сергій Чумак;

голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Місце проведення заходу: Олександрівська клінічна лікарня у м. Києві, вул. Шовковична, 39/1.

Нагадаємо, в Україні, за даними МОЗ, жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Зазначимо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, на сьогодні поширився на шість із семи континентів світу. Наразі коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

Читайте також: