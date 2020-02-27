  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві відбудеться заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти коронавірусу

    • Розсилка
    Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82&nbsp;тисячі людей - У Києві відбудеться заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти коронавірусу
    Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей
    Фото: pixabay.com

    В Україні, за даними МОЗ, наразі жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано

    У п’ятницю, 27 лютого, о 12:00 у столиці відбудеться спільне навчально-тренувальне заняття щодо організації та проведення профілактичних заходів на випадок виявлення хворого (підозрілого) на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19.

    У заході візьмуть участь:

    • мер Києва Віталій Кличко;
    • перший заступник голови КМДА Микола Поворозник;
    • директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург;
    • заступника міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко;
    • в. о. директора ДУ «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Сергій Чумак;
    • голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

    Місце проведення заходу: Олександрівська клінічна лікарня у м. Києві, вул. Шовковична, 39/1.

    Нагадаємо, в Україні, за даними МОЗ, жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

    Зазначимо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, на сьогодні поширився на шість із семи континентів світу. Наразі коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

    Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

    Читайте також: 
    Віталій Кличко Київ лікарня КМДА коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ