Японія надасть $300 тис. на розвиток медицини і освіти в Україні

Благодійні проекти будуть реалізовані в Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та місті Харкові

Японія надасть Україні допомогу на суму $300 тис. для реалізації чотирьох проектів у сфері охорони здоров'я і освіти, повідомляє «Інтерфакс». «У цьому році було направлено 400 заявок на проекти КУСАНОНЕ, було відібрано чотири проекти, і це хороші і якісні проекти», — сказав посол Японії в Україні Шигекі Сумі на



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Благодійні проекти будуть реалізовані в Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та місті Харкові

Японія надасть Україні допомогу на суму $300 тис. для реалізації чотирьох проектів у сфері охорони здоров'я і освіти, повідомляє «Інтерфакс».

«У цьому році було направлено 400 заявок на проекти КУСАНОНЕ, було відібрано чотири проекти, і це хороші і якісні проекти», — сказав посол Японії в Україні Шигекі Сумі на церемонії підписання договорів в четвер у Києві.

Наразі вже підписані договори на реалізацію проекту поліпшення медичного обладнання в закладах охорони здоров'я м. Дубно (Рівненської області), проекту покращення медичного обладнання в Путилівській центральній районній лікарні Сумської області, а також проект поліпшення санітарної середовища в Харківському обласному центрі паліативної медицини «Хоспіс», і проект поліпшення освітнього середовища в Куликівській загальноосвітній школі Чернігівської області.

«Очікуємо, що вже через півроку проекти запрацюють», — додав Сумі.

Проекти будуть реалізовані в Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та місті Харкові.

Японський посол також висловив надію, що у 2018 році вдасться реалізувати ще вісім проектів.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори зі США про гуманітарну вакцину проти кору.