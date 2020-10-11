У світі виявили вже понад 37 мільйонів випадків коронавірусу



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Всього у світі померли від ускладнень хвороби 1,77 млн осіб

Індія, США та Бразилія очолюють список країн із найбільшим приростом випадків за добу

Станом на 9 жовтня у світі виявили майже 356 тисяч нових хворих з коронавірусом, добою раніше зареєстрували понад 358 тисяч.

Про це повідомляє Worldometers.

Всього у світі вже виявили 37,4 млн випадків зараження. Вилікувалися від коронавірусу понад 28 мільйонів хворих. Померли від ускладнень хвороби 1,77 млн осіб. Активними залишаються 8,2 млн випадків захворювання.

Індія, США та Бразилія очолюють список країн із найбільшим приростом випадків за добу. Окрім того, у Франції також значно зросла кількість нових хворих: ще 8 жовтня було 20 тисяч випадків, а наступного дня вже 26 тисяч.

Рекордне зростання також фіксують в Росії – майже 13 тисяч за добу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.