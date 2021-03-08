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    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти

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    За темпами госпіталізацій на перші місця виходять області з найбільшою чисельністю населення - Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    За темпами госпіталізацій на перші місця виходять області з найбільшою чисельністю населення

    Усереднена швидкість заповнення ліжкомісць піднялася до 651 ліжка/день

    За минулу добу, 7 березня, в Україні заповнили майже 1000 ліжкомісць для хворих на Covid-19.

    Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

    • Госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 – 28423 (+965 за добу)
    • У реанімації – 2229 (+24)
    • На апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ) ­– 772 (– 5)

    «Як я і прогнозував до кінця тижня буде побитий осінній максимум заповнення ліжкомісць пацієнтами з підозрою і «ковідом» (залишилося 619). Усереднена швидкість заповнення ліжкомісць піднялася до 651 ліжка/день, тиждень тому швидкість була 601 ліжко/день», – зазначає експерт.

    За темпами госпіталізацій на перші місця виходять області з найбільшою чисельністю населення: Київ, Одеська область (швидкість 57 (+33) ліжка/день), Львівська, Дніпропетровська, Київська, Харківська області.

    «Києву до максимуму осені залишилося три дні, вчора (6 березня) заповнили 95 ліжок, тижнева швидкість 85 ліжка/день. Тижнем раніше було на 22 менше, 63 ліжка/день. Вінницька область, за добу +111 ліжок. Всього зайнято 2093. За кількістю зайнятих ліжок третє місце по Україні, після Івано-Франківська і Києва», – додав Істребін.

    Одеська область, за швидкістю заповнення ліжкомісць піднялася на друге місце після Києва. За тиждень прискорення з 24 до 57 ліжок в день.

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    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти
    Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти

    В інших областях «теж все сумно»:

    • Дніпропетровська область +80 ліжок за день.
    • Житомирська область +18
    • Івано-Франківська область +59
    • Закарпатська область +42
    • Львівська область +75
    • Одеська область +70
    • Тернопільська область +14

    «Окремо хочу пояснити, що коли завтра ви в звіті Степанова побачите добові госпіталізації 2136, не думайте радіти, тому що виписок було в той день на 960 менше, отже стільки пацієнтів зайняли нові ліжка, а так само подивіться що було три тижні тому. А три тижні тому було госпіталізацій 1144 за добу, тобто майже на 1000 менше. Така ж ситуація і по Києву», – зазначає експерт.

    Раніше повідомлялося, що 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

    Нагадаємо, в Україні за добу 6 березня коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).

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      Теги: Київ Львівщина медицина Івано-Франківщина Одещина статистика лікарня рекорд Україна Вінниччина епідемія населення коронавірус Євген Істребін
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