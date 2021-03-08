Аналiтик пояснив, чому не треба радiти пониженням пoказникiв шпиталiзацiї: людей просто нема куди класти

За темпами госпіталізацій на перші місця виходять області з найбільшою чисельністю населення

Усереднена швидкість заповнення ліжкомісць піднялася до 651 ліжка/день

За минулу добу, 7 березня, в Україні заповнили майже 1000 ліжкомісць для хворих на Covid-19.

Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

Госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 – 28423 (+965 за добу)

У реанімації – 2229 (+24)

На апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ) ­– 772 (– 5)

«Як я і прогнозував до кінця тижня буде побитий осінній максимум заповнення ліжкомісць пацієнтами з підозрою і «ковідом» (залишилося 619). Усереднена швидкість заповнення ліжкомісць піднялася до 651 ліжка/день, тиждень тому швидкість була 601 ліжко/день», – зазначає експерт.

За темпами госпіталізацій на перші місця виходять області з найбільшою чисельністю населення: Київ, Одеська область (швидкість 57 (+33) ліжка/день), Львівська, Дніпропетровська, Київська, Харківська області.

«Києву до максимуму осені залишилося три дні, вчора (6 березня) заповнили 95 ліжок, тижнева швидкість 85 ліжка/день. Тижнем раніше було на 22 менше, 63 ліжка/день. Вінницька область, за добу +111 ліжок. Всього зайнято 2093. За кількістю зайнятих ліжок третє місце по Україні, після Івано-Франківська і Києва», – додав Істребін.

Одеська область, за швидкістю заповнення ліжкомісць піднялася на друге місце після Києва. За тиждень прискорення з 24 до 57 ліжок в день.

В інших областях «теж все сумно»:

Дніпропетровська область +80 ліжок за день.

Житомирська область +18

Івано-Франківська область +59

Закарпатська область +42

Львівська область +75

Одеська область +70

Тернопільська область +14

«Окремо хочу пояснити, що коли завтра ви в звіті Степанова побачите добові госпіталізації 2136, не думайте радіти, тому що виписок було в той день на 960 менше, отже стільки пацієнтів зайняли нові ліжка, а так само подивіться що було три тижні тому. А три тижні тому було госпіталізацій 1144 за добу, тобто майже на 1000 менше. Така ж ситуація і по Києву», – зазначає експерт.

Раніше повідомлялося, що 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

Нагадаємо, в Україні за добу 6 березня коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).