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    В Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб

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    У найбільшу криту арену Ziggo Dome прийшли 1300 осіб на DJ-сет - В Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб
    У найбільшу криту арену Ziggo Dome прийшли 1300 осіб на DJ-сет

    Метою експерименту було перевірити і з'ясувати, як можна проводити масові заходи в умовах пандемії

    В Амстердамі провели експеримент, запросивши на вечірку 1300 добровольців, щоб зрозуміти можливість безпечного проведення масових заходів в умовах пандемії коронавірусу.

    Про це повідомляє Parool.nl.

    Зазначається, що у найбільшу криту арену Ziggo Dome прийшли 1300 осіб на DJ-сет. Всіх учасників вечірки розділили на п'ять «бульбашок» по 250 осіб і ще одну з 50 людей, у кожній з яких діяли різні правила.

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    Метою цього експерименту було перевірити і з'ясувати, як можна проводити масові заходи на кшталт клубних вечірок в умовах пандемії.

    Дослідники з'ясують, як коронавірус може поширюватися при різних правилах в приміщеннях, включаючи звичний близький контакт між людьми на танцювальних вечірках без масок і соціальної дистанції.

    Теги: відпочинок Нідерланди коронавірус
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