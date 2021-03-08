В Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб

Метою експерименту було перевірити і з'ясувати, як можна проводити масові заходи в умовах пандемії

В Амстердамі провели експеримент, запросивши на вечірку 1300 добровольців, щоб зрозуміти можливість безпечного проведення масових заходів в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Parool.nl.

Зазначається, що у найбільшу криту арену Ziggo Dome прийшли 1300 осіб на DJ-сет. Всіх учасників вечірки розділили на п'ять «бульбашок» по 250 осіб і ще одну з 50 людей, у кожній з яких діяли різні правила.

Метою цього експерименту було перевірити і з'ясувати, як можна проводити масові заходи на кшталт клубних вечірок в умовах пандемії.

Дослідники з'ясують, як коронавірус може поширюватися при різних правилах в приміщеннях, включаючи звичний близький контакт між людьми на танцювальних вечірках без масок і соціальної дистанції.