  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У центрі Санкт-Петербурга музикант заграв гімн України (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Мене порадували, а я вас порадую!&raquo; &ndash; користувач Facebook - У центрі Санкт-Петербурга музикант заграв гімн України (відео)
    «Мене порадували, а я вас порадую!» – користувач Facebook
    Скріншот з відео

    Виступ відбувся у самому центрі Пітера, біля каналу Грибоєдова

    В Інтернеті з’явилось відео, на якому невідомий музикант в центрі Санкт-Петербурга виконав на трубі гімн України.

    Відео виклав на своїй сторінці у Facebook користувач Kasper Kashpirovich.

    «Мене порадували, а я вас порадую! Санкт-Петербург, 5 хвилин назад! Слава Україні!!!», – написав користувач.

    1_101

    Чоловік став на стілець, аби виконати гімн. Не зважаючи на ОМОН, який патрулює місто, навколо трубача зібрався натовп. Люди не заважали музиканту й уважно слухали його гру. Трубач також пообіцяв зіграти гімн Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

    Користувачі Facebook на відео реагують по-різному. Одні підтримують музиканта та Україну, інші ж навпаки.

    Нагадаємо, 12 квітня у центрі Санкт-Петербурга, що у Росії, сталась масштабна пожежа у бізнес-центрі «Невська мануфактура». Є постраждалі та загиблі. Пожежі присвоєно максимальний (п’ятий) ранг складності.

    Теги: Росія музика Facebook чоловік місто гімн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У центрі Санкт-Петербурга музикант заграв гімн України (відео)