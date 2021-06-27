У центрі Санкт-Петербурга музикант заграв гімн України (відео)

«Мене порадували, а я вас порадую!» – користувач Facebook

Виступ відбувся у самому центрі Пітера, біля каналу Грибоєдова

В Інтернеті з’явилось відео, на якому невідомий музикант в центрі Санкт-Петербурга виконав на трубі гімн України.

Відео виклав на своїй сторінці у Facebook користувач Kasper Kashpirovich.

«Мене порадували, а я вас порадую! Санкт-Петербург, 5 хвилин назад! Слава Україні!!!», – написав користувач.

Чоловік став на стілець, аби виконати гімн. Не зважаючи на ОМОН, який патрулює місто, навколо трубача зібрався натовп. Люди не заважали музиканту й уважно слухали його гру. Трубач також пообіцяв зіграти гімн Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

Користувачі Facebook на відео реагують по-різному. Одні підтримують музиканта та Україну, інші ж навпаки.

Нагадаємо, 12 квітня у центрі Санкт-Петербурга, що у Росії, сталась масштабна пожежа у бізнес-центрі «Невська мануфактура». Є постраждалі та загиблі. Пожежі присвоєно максимальний (п’ятий) ранг складності.