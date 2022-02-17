Поліція спростувала міф щодо масового озброєння українців

У Нацполіції кажуть, що кількість українців, які купують зброю, не збільшилася

Кількість українців, які вперше придбали зброю, за останній час не збільшилася. Як повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, частіше зброю купують ті, хто вже й так має відповідний дозвіл.

Він наголосив, що поліція ретельно контролює обіг зброї, в тому числі мисливської, та постійно проводить перевірки щодо умов її зберігання для попередження фактів неправомірного використання та поводження.

За словами Фацевича, заяви про те, що більше людей почали купувати зброю, є неправдою.

«Так, люди купляють [зброю]. Але частіше зброю купляють ті, які вже мають зброю. Я б не сказав, що громадяни України, які раніше не мали її, постійно отримують дозволи на зброю. Я б не сказав, що збільшилася кількість людей, які не мали ніколи зброї [та придбали її]. Взагалі, переважно купляють зброю ті люди, які вже мають дозвіл, мають одну, дві або більше одиниць. Доозброюються», – каже він.

Правоохоронець розповів, що люди купляють спортивну або мисливську зброю. Причому контроль за обігом останньої обов'язковий і з мисливською рушницею не можна просто ходити по вулиці. Фацевич також нагадав, що за купівлю зброї без перевірки передбачена відповідальність.

Поліція регулярно вилучає зброю у межах слідчих дій: в основному, під час перевірок, або на сході країни, зокрема у схронах. «У нас зменшилася кількість крадіжок, грабунків, а виявлення наркотиків та зброї збільшилася, тому що більше проводиться перевірок», – сказав Фацевич.

Також поліція обіцяє затримувати любителів «руського міра». Зазначимо, що правоохоронці можуть продовжити посилений режим несення служби після 20 лютого.

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