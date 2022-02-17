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    Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон

    РФ стягує війська до українських кордонів та робить запаси&nbsp;медичних матеріалів - Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон
    РФ стягує війська до українських кордонів та робить запаси медичних матеріалів
    фото: Maxar Technologies

    Міністр оборони США відкидає заяви Москви про відведення військ

    Російська Федерація накопичує запаси крові та продовжує повільно перекидати війська ближче до кордонів України. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

    «Ми бачимо, як вони запасаються кров’ю. Нещодавно я сам був солдатом. Я не з чуток знаю, що такі речі не роблять без причини. Ви, звичайно, не робите це, якщо збираєтесь узяти речі та йти додому», – цитує очільника Пентагону агенція Reuters.

    Він зазначив, що повідомлення про обстріли на Донбасі викликають стурбованість.

    «Ми все ще збираємо подробиці, але раніше ми говорили, що росіяни можуть зробити щось подібне, щоб виправдати воєнний конфлікт», – сказав глава Пентагону.

    Він заявив, що альянс вивчить способи підвищення своєї військової готовності, оскільки розгортання Москви «підводить російські війська до порогу НАТО».

    Остін також повторив попередження США про можливі операції Росії під чужим прапором, щоб виправдати напад.

    Наприкінці січня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що нарощування збройних сил Росії біля кордонів України розширилося за рахунок постачання крові та інших медматеріалів, які б дозволили надавати допомогу пораненим. Така кількість матеріалів медичного призначення є ключовим показником підготовки вторгнення Москви.

    Однак 29 січня Міністерство оборони України спростувало інформацію про те, що Росія стягує до кордону запаси крові та медичних матеріалів для надання допомоги пораненим.

    Як відомо, 17 лютого Москва передала Вашингтону відповіді щодо «гарантій безпеки»: оприлюднено головні вимоги.

    Нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

    Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив можливий сценарій вторгнення путінських військ в Україну. Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що «полетять бомби і ракети».

    Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну.

    В ООН кажуть, що напруженість в Україні досягла максимального рівня від 2014 року.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі США НАТО Путін агресія військові напад Пентагон
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    Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон