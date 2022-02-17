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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській (фото)

    Попередньо дві жінки отримали контузії - Окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській (фото)
    Попередньо дві жінки отримали контузії
    фото: Повертайся живим/Facebook

    У момент обстрілу у приміщенні перебували діти

    Окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Про це повідомляється на сторінці благодійної організації «Повернись живим» у Facebook.

    У момент обстрілу у приміщенні перебували діти. Попередньо, дві жінки отримали контузії. Інші жертви уточнюються.

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    Окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській (фото)
    Окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській (фото)

    Раніше у селищі Станиця Луганська увечері 12 лютого стався сильний вибух в кафе. В результаті постраждали 12 осіб, більшості з них знадобилася госпіталізація.

    Нагадаємо, раніше російські гібридні формування скинули з безпілотника чотири вибухові пристрої на цивільний сектор Павлополя (маріупольський напрямок). Зазначається, що два вибухові пристрої упали на будівлю непрацюючої школи.

    Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас діти обстріл дитячий садок
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    Окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській (фото)