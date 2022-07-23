Ердоган повідомив, коли розпочнеться вивіз зерна з України

Угода про відвантаження зерна має на меті подолати глобальну продовольчу кризу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що «зерновий коридор» у Чорному морі запрацює уже найближчими днями. Про це повідомляє Haberler.

«Ми зробимо суттєвий внесок у подолання глобальної продовольчої кризи за допомогою руху суден, який розпочнеться найближчими днями», – заявив він.

Нагадаємо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.