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  4. Ердоган повідомив, коли розпочнеться вивіз зерна з України
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    Політика

    Ердоган повідомив, коли розпочнеться вивіз зерна з України

    Ердоган повідомив, коли розпочнеться вивіз зерна з України
    фото з відкритих джерел

    Угода про відвантаження зерна має на меті подолати глобальну продовольчу кризу

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що «зерновий коридор» у Чорному морі запрацює уже найближчими днями. Про це повідомляє Haberler.

    «Ми зробимо суттєвий внесок у подолання глобальної продовольчої кризи за допомогою руху суден, який розпочнеться найближчими днями», – заявив він.

    Нагадаємо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

    Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти експорт Одеса ООН війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Ердоган повідомив, коли розпочнеться вивіз зерна з України