  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ зі «Стугни» знищили ворожий протитанковий розрахунок (відео)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ зі «Стугни» знищили ворожий протитанковий розрахунок (відео)

    ЗСУ зі «Стугни» знищили ворожий протитанковий розрахунок (відео)
    фото скріншот відео

    Операцію провели воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського

    Українські захисники продовжують філігранно знищувати ворога. У мережі з'явилося нове відео точного пострілу ЗСУ з комплексу «Стугна-П» та «демілітаризації» противника. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у своєму акаунті.

    Уточнюється, що операцію провели воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

    Команда українських захисників побачила, що окупанти щось несли, і спрямували ракету в натовп. Реакція військовослужбовців на вибух була дуже емоційною.

    Нагадаємо, ЗСУ ліквідували штаб російського полку на Луганщині. Також минулої доби на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

    Нещодавно українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ зі «Стугни» знищили ворожий протитанковий розрахунок (відео)