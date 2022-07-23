ЗСУ зі «Стугни» знищили ворожий протитанковий розрахунок (відео)

Операцію провели воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського

Українські захисники продовжують філігранно знищувати ворога. У мережі з'явилося нове відео точного пострілу ЗСУ з комплексу «Стугна-П» та «демілітаризації» противника. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у своєму акаунті.

Уточнюється, що операцію провели воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

Команда українських захисників побачила, що окупанти щось несли, і спрямували ракету в натовп. Реакція військовослужбовців на вибух була дуже емоційною.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували штаб російського полку на Луганщині. Також минулої доби на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

Нещодавно українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці.