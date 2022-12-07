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Росія, ймовірно, готує другу хвилю мобілізації – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія, ймовірно, готує другу хвилю мобілізації – ISW
Кремль намагається налаштувати населення РФ на майбутні хвилі мобілізації
фото ілюстративне

Аналітики переконані, що Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації

Влада Росії, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті вивчення війни переконані, що рішення президента РФ Володимира Путіна розпорядитися про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію чи навіть офіційне оголошення війни не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для бойових дій.

«Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з підрозділів (частково мобілізованих - ред.), тоді як інші погано підготовлені та погано забезпечені мобілізовані елементи були передчасно відправлені на передову», – інформують аналітики.

В ISW додають, що зусилля Путіна щодо формування збройних сил залишаються залежними від здатності інвестувати час і постачання у персонал. Це вимоги, які сильно суперечать відсутності у диктатора довгострокового стратегічного планування.

Аналітики переконані, що Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації.

«Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі. Міністерство оборони Росії може одночасно готувати лише близько 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і з великими складнощами намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період», – йдеться у повідомленні інституту.

В ISW вважають, що оголошення Кремля про фіктивне закінчення мобілізації 28 жовтня свідчить про визнання міністерством оборони Росії, що йому не вистачає можливостей для одночасного проведення мобілізації резерву та призову на строкову військову службу.

«Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і матеріальні ресурси у свій персонал, а ці вимоги погано узгоджуються з відсутністю довгострокового стратегічного планування», – додали в інституті.

Росія, ймовірно, готує другу хвилю мобілізації – ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • Кремль безпосередньо відреагував на російські чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче занепокоєння в суспільстві, однак є кілька ознак того, що Росія все ж таки має намір провести другу хвилю мобілізації.
  • Ігор Гіркін, колишній командир російських бойовиків та відомий критик у російському інформаційному просторі, повернувся до Telegram після майже двомісячного перебування в Україні і використав своє повернення, щоб запропонувати гострий звіт про ситуацію на фронті з перших вуст.
  • Українські війська, ймовірно, здобули нещодавні перемоги на північному сході Харківської області, а російські війська проводили обмежені атаки та оборонялися від українських контрнаступальних дій.
  • Російські війська продовжували проводити наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.
  • Російські джерела стверджують, що російські війська здійснили незначне територіальне просування поблизу Бахмута, але окупанти не досягли успіху в своїх спробах оточити місто.
  • Російська влада, швидше за все, проводить інформаційну операцію, щоб переконати росіян у безпеці та цілісності мосту через Керченську протоку після ремонту його прогонової будови.
  • Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова 5 грудня спростувала чутки про те, що Росія готується передати контроль над Запорізькою атомною електростанцією іншому суб'єкту.
  • Російська окупаційна влада продовжує посилювати заходи безпеки на окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що у країні-терористці РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів. 

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Теги: війна мобілізація росія окупанти

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