Росія, ймовірно, готує другу хвилю мобілізації – ISW

Аналітики переконані, що Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації

Влада Росії, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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В Інституті вивчення війни переконані, що рішення президента РФ Володимира Путіна розпорядитися про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію чи навіть офіційне оголошення війни не виправить внутрішніх обмежень російської військової потужності, доступної для бойових дій.

«Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з підрозділів (частково мобілізованих - ред.), тоді як інші погано підготовлені та погано забезпечені мобілізовані елементи були передчасно відправлені на передову», – інформують аналітики.

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В ISW додають, що зусилля Путіна щодо формування збройних сил залишаються залежними від здатності інвестувати час і постачання у персонал. Це вимоги, які сильно суперечать відсутності у диктатора довгострокового стратегічного планування.

Аналітики переконані, що Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації.

«Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі. Міністерство оборони Росії може одночасно готувати лише близько 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і з великими складнощами намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період», – йдеться у повідомленні інституту.

В ISW вважають, що оголошення Кремля про фіктивне закінчення мобілізації 28 жовтня свідчить про визнання міністерством оборони Росії, що йому не вистачає можливостей для одночасного проведення мобілізації резерву та призову на строкову військову службу.

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«Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і матеріальні ресурси у свій персонал, а ці вимоги погано узгоджуються з відсутністю довгострокового стратегічного планування», – додали в інституті.

Ключові висновки аналітиків:

Кремль безпосередньо відреагував на російські чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче занепокоєння в суспільстві, однак є кілька ознак того, що Росія все ж таки має намір провести другу хвилю мобілізації.

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