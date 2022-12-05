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Готують ще одну мобілізацію? Влада РФ створює електронну базу гарматного м'яса

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Готують ще одну мобілізацію? Влада РФ створює електронну базу гарматного м'яса
Подейкують, що після Нового року росіянам готують загальну мобілізацію 
фото з відкритих джерел

Росіяни збирають дані військовозобов’язаних і встановлюють тотальний контроль за ними

В країні-терористці РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи «Мігрант» (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів.

Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж.  

Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку. 

Нагадаємо, в країні-терористці подейкують, мовляв, після Нового року буде загальна мобілізація.

Як відомо, мобілізовані окупанти швидко помирають в Україні. Адже вони на полі бою не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські мобілізовані – малоефективні і «нічого не можуть взяти». 

Теги: мобілізація росія Міноборони документи громадянство влада

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