Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
Жодних новин про так звану «спецоперацію» у російських ЗМІ немає
фото з відкритих джерел

«Після Нового року буде загальна мобілізація, поки він усіх не вгробить» 

У свіжому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони рашист розмовляє з дружиною про свій візит до шпиталю та дізнається останні новини з РФ. Зокрема, ворог каже: коли поскаржився лікареві на проблеми зі здоров'ям, то йому відповіли, мовляв, це не причина покинути фронт. Вагомими причинами є тільки інфаркт, інсульт чи пневмонія.

Дружина окупанта натомість скаржиться: жодних новин про так звану «спецоперацію» у російських ЗМІ немає. А в країні-терористці подейкують, мовляв, після Нового року буде загальна мобілізація.  

«Набрати хочуть мільйон, із них 300 тис. жінок. Напевно, поки він усіх не вгробить», – каже росіянка.

І додає: чула, що рашистів, які відмовляються воювати, розстрілюють свої ж командири.  

Нагадаємо, мобілізовані окупанти швидко помирають в Україні. Адже вони на полі бою не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські мобілізовані – малоефективні і «нічого не можуть взяти». 

До слова, мобілізований росіянин у середньому живе лише одну атаку на позиції Збройних сил України.
 
 

Теги: ворог інсульт Міноборони мобілізація рашист фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Харківщині виявлено доноси місцевих колаборантів, які «здавали» окупантам патріотів та учасників АТО
Харківщина: ДБР виявило секретні документи окупантів (фото, відео)
Сьогодні, 13:25
Розбирають завали: відео знищеної бази окупантів під Мелітополем
Розбирають завали: відео знищеної бази окупантів під Мелітополем
Сьогодні, 11:48
Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину
Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину
Сьогодні, 09:22

Події в Україні

«Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців
«Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців
Києво-Печерська лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ
Києво-Печерська лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
«Пропагандистська туфта»: Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут
«Пропагандистська туфта»: Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут
Арестович розповів, який підрозділ ЗСУ розгромив «вагнерівців» під Бахмутом
Арестович розповів, який підрозділ ЗСУ розгромив «вагнерівців» під Бахмутом
Особовий склад, ЗРК та опорний пункт: українська авіація уразила позиції ворога
Особовий склад, ЗРК та опорний пункт: українська авіація уразила позиції ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні
139K
Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну
125K
Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях
99K
Як знешкодити Путіна. Сі Цзиньпін дав обіцянку президенту Євроради
37K
Стало відомо, скільки країн НАТО підтримують членство України в Альянсі
29K
Рашисти здають зброю і тікають з України – перехоплення ГУР

Новини

У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Сьогодні, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Вчора, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Вчора, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Вчора, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Вчора, 10:25

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту