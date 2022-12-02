«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо

Жодних новин про так звану «спецоперацію» у російських ЗМІ немає

«Після Нового року буде загальна мобілізація, поки він усіх не вгробить»

У свіжому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони рашист розмовляє з дружиною про свій візит до шпиталю та дізнається останні новини з РФ. Зокрема, ворог каже: коли поскаржився лікареві на проблеми зі здоров'ям, то йому відповіли, мовляв, це не причина покинути фронт. Вагомими причинами є тільки інфаркт, інсульт чи пневмонія.

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Дружина окупанта натомість скаржиться: жодних новин про так звану «спецоперацію» у російських ЗМІ немає. А в країні-терористці подейкують, мовляв, після Нового року буде загальна мобілізація.

«Набрати хочуть мільйон, із них 300 тис. жінок. Напевно, поки він усіх не вгробить», – каже росіянка.

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І додає: чула, що рашистів, які відмовляються воювати, розстрілюють свої ж командири.

Нагадаємо, мобілізовані окупанти швидко помирають в Україні. Адже вони на полі бою не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські мобілізовані – малоефективні і «нічого не можуть взяти».

До слова, мобілізований росіянин у середньому живе лише одну атаку на позиції Збройних сил України.



