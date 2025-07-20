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Ворожі безпілотники атакували Ізюм: є постраждалі та руйнування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ворожі безпілотники атакували Ізюм: є постраждалі та руйнування
Один з безпілотників поцілив у двоповерховий житловий будинок
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, по місту влучили чотири ворожі БпЛА

У ніч на 20 липня російські окупаційні війська атакували Ізюм безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено житлові й приватні будівлі, двоє людей отримали поранення. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація, передає «Главком».

За попередніми даними, по місту влучили чотири ворожі безпілотники. Один з них поцілив у двоповерховий житловий будинок на вулиці Шкільній. Унаслідок вибуху було зруйновано другий поверх будівлі, поранень зазнали двоє цивільних.

Ще три безпілотники влучили в нежитлову приватну будівлю на вулиці Крем’янецький квартал. Там виникла пожежа, пошкоджено домоволодіння. Даних про постраждалих наразі немає. 

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: Харківщина Ізюм пожежа

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