На одному з напрямків фронту РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів

Речник ОТУ «Харків» зауважив, що російська армія має чисельну перевагу, а їхня нинішня тактика полягає у виснаженні української оборони

На Харківському напрямку російські війська щодня втрачають вбитими та пораненими близько 100 осіб. Про це розповів речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Лише на нашому напрямку вони (росіяни, – «Главком») щодня втрачають орієнтовно 100 людей вбитими та пораненими – це фактично ціла рота, а за тиждень – це вже більше батальйону, але це їх не зупиняє», – сказав Шамшин.

За словами речника, окупанти продовжують активні штурмові дії: «Навіть російська армія рано чи пізно зіткнеться з таким поняттям, як виснаження, і от коли це станеться, певно, що на росіян може чекати сюрприз. Сподіваюся, дуже неприємний».

Шамшин зазначив, що російська армія має чисельну перевагу, а їхня нинішня тактика полягає у виснаженні української оборони. За його словами, росіяни намагаються здійснювати атаки у різних напрямках, і близько двох тижнів тому розпочали активні наступальні дії поблизу населеного пункту Мілове, розташованого на північний схід від селища Великий Бурлук.

«Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися у напрямку села Амбарне і були зупинені, потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатнє, але також були зупинені. Вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця, і якщо вони думають, що їм десь вдається знаходити таке слабке місце, вони в таких місцях будуть накопичувати свою піхоту, якою будуть розвивати успіх», – підкреслив речник.

До слова, ворог штурмує Південно-Слобожанський напрямок до десяти разів на добу. Українські війська успішно відбивають атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.