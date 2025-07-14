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У Чугуєві внаслідок атаки пошкоджено підприємство

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Чугуєві внаслідок атаки пошкоджено підприємство
Дрони атакують Харківщину
фото з відкритих джерел

Екстрені служби виїхали на місце

У ніч на 14 липня російські війська здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Наслідки розповіла міський голова Галина Мінаєва, передає «Главком».

«Ворожі обстріли не припиняють завдавати шкоди нашій громаді», написала вона.

За її словами, близько опівночі «шахеди» атакували територію міста. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

За попередніми даними, постраждалих немає. Екстрені служби виїхали на місце.

Увечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами

Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

«Здійснено попередній огляд території. Зранку розпочнуться роботи з ліквідації наслідків із залученням комунальної техніки», – написали в міськраді.

Через обстріл одна людина постраждала. Йому надається вся необхідна медична допомога. Жертв немає.

Масштаби руйнувань оцінюються, наслідки уточнюються.

Нагадаємо, з вечора 12 липня до ранку 13 липня російські війська тероризували дронами населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу постраждали два райони.

Як відомо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Тієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

У Львові зафіксовано декілька влучань. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Раніше ми писали, що внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

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Теги: Харківщина обстріл

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