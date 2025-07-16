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РФ вдарила по Кривому Рогу ракетою та безпілотниками, поранено хлопця: деталі атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ вдарила по Кривому Рогу ракетою та безпілотниками, поранено хлопця: деталі атаки
У Кривому Розі постраждав 17-річний хлопець через комбіновану атаку росіян
фото: Каштан news

Внаслідок атаки повністю зруйновано промислове підприємство

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

«Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація. Всі на місці, всі працюємо», – підсумовує Вілкул.

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакує Кривий Ріг ракетами та безпілотниками. На місто летить рій БпЛА, вже є перебої зі світлом, пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак пише, що ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу, після чого сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі. Крім того, гучно було у Дніпровському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: ракетна атака Олександр Вілкул Кривий Ріг

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