На Луганщині вигоріло понад 100 га лісу

Луганщина у вогні: Окупанти запровадили надзвичайний стан через лісові пожежі

На Новоайдарщині Луганської області, згідно з адміністративно-територіальним устроєм, окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації муніципального характеру. Причиною цього стали масштабні лісові пожежі, які охопили території поблизу сіл навколо Сєвєродонецька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Луганської ОВА Олексія Харченко.

Вже вигоріло понад 100 га лісу, а також пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

Загарбники визнають, що ситуація залишається неконтрольованою через аномальну спеку. Мешканці регіону вже не перший день спостерігають із вікон своїх домівок наслідки займання, що шириться лісовими масивами.

Нагадаємо, на Рівненщині буревій знищив понад 700 гектарів лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську обласну державну адміністрацію.

Зазначається, що потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 га лісу. Повалені тисячі дерев – сосни, дуби, берези, вільхи.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому держпідприємства «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині через масштабні незаконні рубки лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Упродовж 2023 року посадовці вносили до лісорубних квитків дані про види рубок і ділянки без належної перевірки. Через це на території лісництва незаконно зрубали понад 6 тис. 200 дерев різних порід. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн грн.