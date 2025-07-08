У Стамбулі раптово спалахнув міський автобус із десятками пасажирів всередині

Пасажирів автобусу оперативно евакуювали, розбивши вікна

Вчора близько 18.00 години у Стамбулі на зупинці громадського транспорту Інджирлі загорівся швидкісний автобус із пасажирами всередині. Громадян оперативно евакуювали з салону, на місце події було направлено багато пожежних бригад. Про це пише «Главком» із посиланням на турецьке видання Milliyet.

«Згідно з отриманою інформацією, з невідомої причини в автобусі на зупинці Bakırköy İncirli виникла пожежа. Вогонь швидко охопив весь транспортний засіб, пасажирів евакуювали»,– йдеться у матеріалі.

Слід додати, що подія відбулась у час пік, коли містяни поспішали з роботи додому. На момент події у автобусі та на зупинці перебували сотні людей. Їх евакуювали із задимленого транспорту розбивщи аварійні вікна. Наразі інформації про жертв немає.

На момент загоряння у салоні автобуса та на зупинці перебували сотні людей

На місце події було направлено поліцію та численні пожежні бригади. За лічені хвилини автобус спалахнув і став непридатним для використання. Рух транспорту на автомагістралі E-5 також був ускладнений через сильне задимлення.

Пожежні команди оперативно приборкали вогонь

Згідно із останньою інформацією, пожежу було взято під контроль бригадами пожежників. Як пише видання, однією із ймовірних причин займання могла стати спека і перегрів двигуна – на момент події у Стамбулі фіксували +34 спеки.

Нагадаємо, уранці 7 липня 2025 року в районі селища Петриківка Дніпровського району перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще 28 отримали поранення та були госпіталізовані.