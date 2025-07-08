У лікарні помер постраждалий унаслідок атаки Росії на Київ 4 липня

Медики до останнього боролись за життя пораненого чоловіка

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ 4 липня збільшилася. Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що у лікарні помер постраждалий. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА.

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

Нагадаємо, Росія 4 липня 2025 року масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;

Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;

у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;

у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;

у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Також в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

5 липня у столичній лікарні помер 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані після отриманих поранень. Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора, 4 липня, у пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.