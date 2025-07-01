Удари по окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч

В Донецьку є приліт у штаб 8-ї гвардейської загальновійськової армії ЗС РФ

В окупованих Донецьку та Луганську пролунали вибухи, виникли пожежі, президент США Дональд Трамп зняв санкції з Сирії та припустив, що Іран має таємний ядерний об'єкт, а РФ атакувала Запоріжжя, в одному із районів сталося займання. «Главком» зібрав головні події ночі проти 1 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи в окупованому Донецьку

У ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Окупанти пишуть про ракетну атаку. Про це повідомляє «Главком».

Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. У мережі пишуть, що місто атакували крилаті ракети та безпілотники. Ймовірно, є прильоти в районі металургійного заводу, там видно пожежу.

Окупований Луганськ атакували дрони

У ніч на 1 липня тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. У місті виникли пожежі, є прильоти. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що в окупованому Луганську прогриміли вибухи – росіяни заявили про атаку безпілотників. Відомо, що у декількох районах міста виникли масштабні пожежі.

Таємний ядерний об'єкт в Ірані

Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран може мати ще один, досі не виявлений, ядерний об’єкт. На його думку, цей завод не потрапив під удари, завдані Ізраїлем та США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Трамп заявив, що Тегеран, ймовірно, приховав існування ще одного заводу, де може вестися діяльність, пов’язана з розробкою ядерної зброї. Він підкреслив, що Сполучені Штати виступають проти того, щоб Іран володів ядерним арсеналом, і зроблять усе можливе, аби не допустити цього.

За словами Трампа, Іран, найімовірніше, перебував лише «за кілька тижнів» від створення повноцінної ядерної бомби.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 1 липня Росія атакувала Запоріжжя ракетами та «шахедами». В одному із районів міста виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, окупанти атакували Запоріжжя та область спочатку ракетами, а потім запустили безпілотники. Через удари РФ у місті в одному з районів сталося займання.

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Наслідки удару по Запоріжжю та Запорізькому району фото: Іван Федоров/Telegram

Трамп зняв санкції з Сирії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Білого дому.

Як зазначається в заяві, новий указ має на меті сприяти стабілізації ситуації в Сирії та підтримати її поступ на шляху до миру. Водночас, окремі обмеження залишаються чинними. Санкції продовжать діяти стосовно Башара Асада, його оточення, осіб, причетних до порушень прав людини, торгівлі наркотиками, виготовлення хімічної зброї, а також представників ІДІЛ, його філій та іранських проксі.

Указ також передбачає низку подальших кроків.

У Білому домі наголошують, що США прагнуть бачити Сирію «єдиною, стабільною та мирною – як усередині країни, так і у відносинах із сусідами».