З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира

Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина

Увечері 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти. Про це повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, передає «Главком».

Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина. Вибух спричинив масштабні руйнування: пошкоджені будинки, автомобілі, є численні травмовані.

«Єдине, що можу сказати – подія сталася на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені», –зазначив Сокальський.

Він додав, що точні причини вибуху наразі встановлюються. На місці працюють слідчі та усі екстрені служби.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко Бунечко закликав водіїв утриматися від проїзду трасою М-06 поблизу Житомира до завершення роботи оперативно-слідчої групи. Наразі на ділянці забезпечено мінімальний проїзд.

Також Бунечко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 24 осіб, серед них четверо дітей.

Раніше ми писали, що у Слов'янську російські загарбники атакували ударними дронами типу Shahed термінал «Нової пошти». Його знищено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Унаслідок обстрілу працівники компанії не постраждали. Удар окупантів знищив приблизно 300 посилок. Водночас уціліли 5 тис. посилок. Остаточна сума збитків установлюється.

Нагадаємо, термінал «Нової пошти» у Сумах було знищено внаслідок прицільного влучання «Шахедів». 2576 посилок, які були на території термінала, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 млн грн.

Раніше в Одеській області внаслідок однієї з нічних атак російських безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти». Загиблих та постраждалих не було.