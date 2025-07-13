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На Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди: кадри від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди: кадри від ДСНС

Внаслідок негоди одна людина загинула, ще п'ятеро постраждало

На Харківщині співробітники ДСНС, комунальних та енергослужб ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомляє ДСНС, передає «Главком».

У ДСНС повідомили, що станом на 00:00 у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди залучено 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. 

На Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди: кадри від ДСНС фото 1
На Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди: кадри від ДСНС фото 2
На Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди: кадри від ДСНС фото 3

За попередніми даними, внаслідок негоди одна людина загинула, ще п'ятеро постраждало, з них одна дитина.

  • в селі Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка;
  • у Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждали 3 людини;
  • у Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка;
  • у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 року народження;
  • у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих;
  • у Харківському районі від станції Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Раніше ми писали, що ввечері 12 липня у Харкові та області пішла злива зі шквальним вітром. Пориви досягли 20 м/с. Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев.

На Харківщині через негоду частково знеструмлена Балаклія. Вербівка та Борщівка знеструмлені повністю У Харкові фіксують перебої з електропостачання та водопостачанням.

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Теги: Харків ДСНС Харківщина негода

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