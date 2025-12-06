Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 6 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку

Російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосував 55 ракет й скинув 49 керованих авіабомб. Крім цього, залучили 3637 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 грудня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Триває бій у одній локації.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. Ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці поблизу Міньківки, на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 21 раз йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки. Авіаударів зазнали Маломихайлівка та Данилівка.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 14 бойових зіткнень в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне та Гуляйполе.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Степового, та завдав авіаудару по Веселянці.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Ольгівці.

Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1382-й день повномасштабної війни в Україні.

