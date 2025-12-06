Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку

Російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосував 55 ракет й скинув 49 керованих авіабомб. Крім цього, залучили 3637 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 грудня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Триває бій у одній локації.

На Слов'янському напрямку

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці поблизу Міньківки, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 21 раз йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку

Окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки. Авіаударів зазнали Маломихайлівка та Данилівка.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 14 бойових зіткнень в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Степового, та завдав авіаудару по Веселянці.

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Ольгівці.

Нагадаємо, триває 1382-й день повномасштабної війни в Україні.