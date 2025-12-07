Росіяни атакували Новгород-Сіверський: пошкоджено поліцію, медколедж та житлові будинки

Щонайменше вісім приватних житлових будинків пошкоджено через атаку

Увечері, 6 грудня, російські окупаційні війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині чотирма ударними безпілотниками типу «Герань-2», пише «Главком».

За повідомленням начальника Новгород-Сіверської райдержадміністрації Олександра Селіверстова, внаслідок атаки було пошкоджено відділок поліції, будівлю медичного коледжу, а також щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільне авто.

Варто зазначити, що у ніч на 6 грудня Чернігівщина зазнала атаки російських БпЛА. Зокрема, у Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту. У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, російська армія в ніч на суботу, 6 грудня, влучила у вокзал міста Фастів на Київщині. Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.