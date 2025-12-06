Головна Країна Події в Україні
Атомні електростанції знизили потужність після масованої атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
АЕС були змушені скоротити виробництво електроенергії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська Федерація здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України

Унаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міненерго.

«Скрізь вже невідкладно почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування», – йдеться в повідомленні.

Через нічну атаку обсяг запланованих обмежень споживання електроенергії довелося збільшити.

Нагадаємо, унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Зокрема, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє живлення протягом ночі.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.

«У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це», – наголосив він.

Володимир Зеленський повідомив, що від ворожих атак постраждали: Київська, Дніпровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області. Удари були спрямовані по підприємствах та житлових будинках. Загалом українські сили зафіксували понад 650 дронів та п’ятдесят одну ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.

