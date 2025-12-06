Головна Країна Події в Україні
Переговори Зеленського з посланцями Трампа, збільшення графіків відключень. Головне за 6 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Переговори Зеленського з посланцями Трампа, збільшення графіків відключень. Головне за 6 грудня
фото: Офіс президента

Президент України провів двогодинні переговори зі спецпредставником президента США та зятем Трампа

Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером, атомні електростанції знизили потужність після масованої атаки РФ, російський літак скинув бомбу на електропідстанцію в Білгороді. «Главком» склав добірку новин 6 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Поліція відкрила провадження проти голови Закарпатської ОВА

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького за статтею «Декларування недостовірної інформації». Раніше журналісти зʼясували, що посадовець «приховав» у своїй декларації офіційно колишню дружину з купою нерухомості і бізнесів.

У жовтні журналісти Bihus.Info звернули увагу на те, що голова Закарпатської ОВА не вказує у своїй декларації колишню дружину Оксану. Однак, за словами розслідувачів, пара продовжує проживати разом.

Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером

Президент України Володимир Зеленський разом начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим та секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпредставником американського лідера Стівом Віткоффом і зятем Дональд Трампа Джаредом Кушнером.

Глава держави назвав переговори предметними та конструктивними. «Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому», – повідомив Зеленський.

За словами президента, Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Вони домовилися про наступні кроки та формати розмови.

Президент вручив нагороди до Дня ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем Збройних сил України та відзначив їх державними нагородами, а також вручив командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність і відвагу» та стрічку почесного найменування.

Глава держави наголосив, що це свято Збройних сил країни, яка вміє захищати себе і стоїть так, що просто немає нікого у світі, хто міг би дозволити собі не зважати на нашу державу. Він подякував кожній родині українських воїнів і закликав завжди пам’ятати близьких, друзів, знайомих і незнайомих – усіх українців, які віддали свої життя заради України. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих українських воїнів.

Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» Героям України. Також передав нагороду рідним загиблих Героїв України.

Атомні електростанції знизили потужність після масованої атаки РФ

Унаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування.

Через нічну атаку обсяг запланованих обмежень споживання електроенергії довелося збільшити. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє живлення протягом ночі.

Російський літак скинув бомбу на електропідстанцію в Білгороді

Увечері 6 грудня в районі електропідстанції на вулиці Сторожовій у Східному окрузі Білгорода стався вибух. Частина обласного центру, а також передмістя залишилися без світла.

Російський бойовий літак скинув авіаційну бомбу на підстанцію. Це вже як мінімум 133 авіабомби, які російські винищувачі скинули на контрольовану РФ прикордонну територію з початку року.

Перед вибухом у місті не спрацювала тривога і не було попереджень про небезпеку безпілотників. Як розповіли мешканці будинків у районі падіння авіабомби, перед подією вони чули гул літака, що летів до кордону. Унаслідок вибуху утворилася воронка недалеко від підстанції на Сторожовій.

Теги: відключення світла Володимир Зеленський переговори

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
