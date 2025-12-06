Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську: є поранені

Поранення отримали шестеро цивільних

Сьогодні, 6 грудня 2025 року, близько 16:46, російські окупанти скинули авіабомбу на Словʼянськ. Внаслідок удару постраждали шестеро цивільних осіб, серед яких двоє чоловіків віком 38 і 69 років та чотири жінки віком 44, 60, 62 і 63 роки. Всі потерпілі отримали мінно-вибухові травми та різані рани. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі та місцева влада, пише «Главком».

Як повідомив очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, авіаудар пошкодив сім багатоповерхових будинків, дві нежитлові будівлі та шість автомобілів. За словами прокурорів Донеччини, авіабомба «ФАБ-250» була скинута поблизу багатоповерхового житлового будинку.

фото: Донецька обласна прокуратура

Прокуратура Донеччини розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, зокрема порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 438 КК України.

фото: Донецька обласна прокуратура

«Авіабомба влучила поблизу багатоповерхового житлового будинку. У результаті обстрілу поранено двох чоловіків та чотирьох жінок, які перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і різані рани», – йдеться у повідомленні.

Всі оперативні служби працюють на місці влучання.

Нагадаємо, російська армія в ніч на суботу, 6 грудня, влучила у вокзал міста Фастів на Київщині. Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі.