«Укренерго» повідомило, скільки часу займе відновлення енергосистеми після обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Укренерго» повідомило, скільки часу займе відновлення енергосистеми після обстрілу
Наразі в більшості областей відключення світла тривають до 16 годин на добу
фото: «Укренерго»

За словами очільника «Укренерго», ситуація в енергосистемі після атаки РФ «досить важка»

Після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

Зайченко поінформував, що сьогодні світло мало б бути відсутнім до восьми годин. Однак через атаку по енергосистемі тривалість відключень збільшилася. «На жаль, зараз не до восьми годин, а мабуть, до 12-16 тривають відключення в більшості областей. На сьогодні ми мали б мати якраз такі графіки від 4 до 8 годин. Але через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася», – сказав він.

Глава правління «Укренерго» зазначив, що для того, щоб покращити ситуацію, вже працюють бригади енергетиків. Однак ситуація важка і на відновлення знадобиться більше часу, ніж раніше. «Ситуація досить важка і найближчим часом… ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись», – сказав Зайченко.

Посадовець додав, що покращити ситуацію можуть як самі споживачі, а також сонячна погода. «Єдиним засобом покращення ситуація є зміна поведінки наших споживачів, які можуть допомогти енергетикам. А саме зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода», – додав він.

Нагадаємо, завтра, 7 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

До слова, унаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити потужність генерації.

