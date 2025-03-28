12-16 тис солдатів – це потенційна нова дивізія росіян – Костенко

Костенко підкреслює, що росіяни не припиняють мобілізацію, хоча стикаються з труднощами у наборі людей

Росія продовжує підготовку до нових наступальних дій і активно набирає військових для створення додаткових підрозділів. За даними розвідки, противник планує сформувати понад 10 нових з’єднань. Народний депутат і військовий Олександр Костенко наголошує, що 12-16 тисяч російських солдатів – це потенційна нова дивізія, яку Кремль може використати для подальших бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на суспільно-політичне ток-шоу «Говорить Великий Львів».

Костенко розповів, що раніше головним напрямком для російських військ були адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак після того, як ЗСУ змогли зупинити наступ на Донецькому напрямку, противник змінив свої дії та перекинув основні резерви на Курщину. До операції залучено навіть північнокорейських військових, які там відіграють важливу роль.

«Росія зараз зосереджена на витісненні наших військ зі своєї території, з Курщини. Якщо оборону буде організовано неправильно, а вся відповідальність ляже лише на ті війська, що зараз б’ються, противник може просунутися», – попереджає Костенко.

За словами Костенка, російські сили наразі не мають достатнього ресурсу для одночасного повномасштабного наступу на трьох напрямках, але можуть здійснювати локальні атаки.

«Можуть відбутися точкові дії на трьох напрямках, але не щось масштабне», – зазначає Костенко.

Водночас Костенко підкреслює, що росіяни не припиняють мобілізацію, хоча стикаються з труднощами у наборі людей. Кремль використовує фінансову мотивацію, і поки що ця стратегія працює.

«Вони не збираються зупинятися. Так, є проблеми з набором, але через гроші їм вдається залучати нових військових», – каже Костенко.

Російська армія розширює свої формування, перетворюючи батальйони на полки, а полки – на дивізії. Це дозволяє швидко нарощувати чисельність особового складу та готувати резерви для подальших бойових дій.

Костенко зауважує, що українське командування та західні союзники повинні враховувати ці дії при плануванні оборони.

Нагадаємо, українські розвідки за допомогою безпілотників продовжують нищити ворожу ППО на території тимчасово окупованого Криму. У ГУР показали відео роботи, повідомляє «Главком».

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