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Дрони ГУР знищують російську ППО в Криму

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дрони ГУР знищують російську ППО в Криму
Дрони атакують цілі у Криму
скріншот з відео

Дрони Prymary продовжують бойову роботу в тимчасово окупованому Криму

Українські розвідки за допомогою безпілотників продовжують нищити ворожу ППО на території тимчасово окупованого Криму. У ГУР показали відео роботи, повідомляє «Главком».

Дрони спецпідрозділу ГУР Prymarу продовжують бойову роботу над окупованим півостровом. Було уражено низку дороговартісних систем росіян:

  • 48Я6-К1 «Подльот»
  • КП БРЛС РМ-10М1Е
  • 9С32 «Імбірь»
  • КП РЛС СТ-68
  • 39Н6 «Каста-2Е2»

На відео показано точні удари по ворожих радіолокаційних станціях. Крім того, ще знищено буксир «фьодор урюпін» та Камаз окупаційних військ. 

Раніше ми писали, що воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Азова».

«Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх «товаріщєй» досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю – це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими і бути обміняними на українських захисників. У будь-якому іншому випадку, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» потурбуються про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці взяли в полон п’ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Один із них, ймовірно, має особливий статус.

Також бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.

Теги: ГУР Крим війна

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