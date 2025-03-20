Зеленський про нічну атаку: Росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру

Російські окупанти запустили майже 200 «Шахедів» і дронів-імітаторів. На Кіровоградщині 10 поранених, зокрема четверо дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Удари Росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються. Щодня й щоночі – під сотню та більше дронів, не припиняються й ракетні обстріли. Кожним таким запуском росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру», – каже він.

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Росіяни під час нічної атаки запустили майже 200 «Шахедів» і дронів-імітаторів фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, вчора, 19 березня, близько 22:00 російські війська здійснили чергову атаку на Слов'янськ, використовуючи безпілотники.

Також сьогодні вночі Кропивницький зазнав масової атаки дронами. Російські війська ударними дронами пошкодили житлові будинки та інфраструктуру.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.

До слова, майже рік тому російський обстріл зруйнував друкарню «Фактор-Друк» у Харкові. На цей час її вдалося повністю відновити.