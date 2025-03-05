Лінія фронту на Донбасі. Зима стала переломним моментом для українських сил

Результат перемовин по перемирʼю буде дуже залежати від стану на фронті

Покровський напрямок. Ви, сподіваюся, помітили плюсик у вчорашньому зведенні?

Зверну вашу увагу на те, що за останній місяць СОУ створили п'ять таких «плюсиків» на Покровському напрямку.

І я розповім як це сталось.

Перша, і найважливіша причина – це знекровлення російських підрозділів, за цю зиму. По думці Путіна ми повинні були впасти як мінімум на території всій Донецькій області. Але Покровськ досі стоїть.

Ми пережили дуже складну зиму. З дефіцитом дронів, з зірваною мобілізацією, з демотивованими новими бригадами, які збирали раму деякий час, з великою кількістю ворожого ІПСО та постійною помиральною ямою у Facebook.

Але пережили.

Зима була дуже поблажлива для росіян. Тумани, які не давали працювати нашим крилам та виявляти міста скупчень заздалегідь, мавіків мало, контролювали просування штурмових груп пішаком по посадках в таких умовах було надскладною задачею.

Але під кінець зими вдарили морози, і це прийшлось не на найкращий стан штурмових груп противника, які ще і посипались санітарними втратами, морози забирають тумани та підіймають хмари на висоту, а крилам пофіг на мороз їм би хмари повище, і за цей час був нанесено сильне вогневе ураження по прицепній артилерії (САУ у пігдогів мало залишилось, в основному прицепуха).

На лінії нашої бригади терор арти набув таких обсягів, що ми вже задовбались чути ниття з перехоплення. І це все сталось коли росіяни вже у деяких містах бігли в штурми на милицях. По деяких перехопленнях противник у деяких містах вважає свої підрозділи небоєздатними, але їх вперто гонять вперед.

Друга – на напрям перекинули ряд підрозділів СБС, які підсилили складні напрямки. Деякий час пішов на координацію та підготовку, але коли все запрацювало – пігдоги завили. Ви коли-небудь бачили невелике селище, будівлі якої разом з ворогом за два дні перетворюють у руїни дрони «Баби-Яги», а потім виживших добивають «фпв» та «мавікі» зі скидами? Не бачили? Ну багато пігдогів це побачили в останню мить.

Це ще не контрнаступ, але ми з глухої оборони переходимо до активної оборони, лінія вже не сиплеться так швидко, а це означає що зʼявився час на те, щоб будувати фортифікації.

Третя причина – досвід нових бригад. Ні, там не рекси поки що, але досвід потроху дозволяє зібрати раму і вони ростуть, і це важливо.

Росте координація приданих підрозділів, отримуються необхідні засоби, яких не було коли бригади стали на лінію, багато людей вийшло з панічного стану(дякую нашій інформаційній політиці), і почали працювати з результатом.

Поки не треба сильно радіти, це перші ознаки того, що скоро підрозділи РФ будуть вимушені перейти в оборону, як у 2023 влітку, щоб зайнятись акумулюванням нового піхотного мʼяса.

Тоді і ми щось відіжмемо назад, і будемо мати час, щоб побудувати лінію оборони згідно помилок минулих періодів, який до речі було ну сильно дохера. Корпусна система, лінія дронів, координація засобів РЕБ і багато іншого – це те, над чим зараз працюють, і це дасть свій результат, так чи інакше.

Тому тримаємо кулаки, донатимо на СОУ, результат перемовин по перемирʼю буде дуже залежати від стану на фронті. Діду Трампу складно буде розповідати про домінування РФ, «і тому треба підписати що я скажу, бо ви ж програєте», якщо війська РФ почнуть отримувати люлей. Але для цього треба ще багато працювати.