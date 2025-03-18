Після розмови Трампа з Путіним біля посольства в Москві демонтували інсталяцію «СВО»

18 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним

Біля посольства США в Москві демонтують інсталяцію «СВО». Це сталось після розмови президентів Володимира Путіна та ДональдаТрампа. Про це повідомляє «Главком».

Увечері 18 березня мережею поширилось відео, на якому видно, як комунальники демонтують інсталяцію «СВО». Працівники розбирають об'ємні вуличні літери.

Зазначається, що це співпадіння. Оскільки, літери вже не в належному стані та потребують ремонту.

Після того як літери доведуть до ладу, то вони будуть повернуті на своє місце. Російські пабліки пишуть, що це станеться ближче до 9 травня.

Варто зазначити, що з 24 лютого 2022 року російська влада офіційно називає широкомасштабне вторгнення в Україну «спеціальною військовою операцією».

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

«Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемирʼя в Чорному морі, повного припинення вогню і встановлення постійного миру», – вказано у повідомленні.

До слова, ввечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині.

Також Зеленський підтвердив завтрашній обмін полоненими між Україною та Росією.

«Я про нього (обмін – «Главком») знав. Від СБУ та від ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін», – зазначив президент.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу під час їхньої телефонної розмови, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.