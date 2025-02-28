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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Чому Трамп змінив риторику перед підписанням угоди про копалини

glavcom.ua
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Скільки США зможуть отримати від угоди про надра – поки важко сказати
фото: AP

Трамп продовжує наполягати, що вона має повернути США ті гроші, які вони виділили на підтримку України

Сьогодні буде важливий день. Зустріч президентів у Вашингтоні, підписання угоди про корисні копалини. Напередодні риторика Дональда Трампа у бік Зеленського змінилась.

«Ми поладнаємо дуже добре. Я його дуже поважаю. Ми дали йому багато обладнання та багато грошей, але вони воювали дуже відважно, що б ви не казали. Хтось повинен використовувати цю зброю, і тут вони були дуже сміливими».

«У нас з президентом Зеленським дуже хороші відносини. Можливо, вони стали трохи дратівливими, тому що ми хотіли отримати трохи того, що мали європейські країни».

На запитання, чи досі Трамп вважає Зеленського диктатором, той відповів: «Я таке казав? Не можу у це повірити. Наступне запитання».

Щодо самої угоди, Дональд Трамп продовжує наполягати, що вона має повернути США ті гроші, які вони виділили на підтримку України. Ось як він її бачить:

«Американські платники податків тепер отримають відшкодування сотні мільярдів доларів – витрачених, щоб допомогти Україні оборонити себе, що само по собі є дуже гідною справою.

Тепер ми маємо почати відновлювати наші власні запаси зброї. Крім того, угода про корисні копалини створить основу для стійких майбутніх відносин між США та Україною, а отже, стимулюватиме довгострокове процвітання, яке допоможе українцям відновити свою країну».

Дональд Трамп повторює, що США надали «від $300 до $350 млрд», хоча офіційні цифри американських інспекторів менші ($183 млрд + $20 млрд позики за рахунок відсотків з російських активів). Ще меншою є цифра того, що пішло безпосередньо до України, а не на підтримку військ США у Європі чи партнерів у регіоні.

Водночас на питання, скільки США зможуть отримати від угоди про надра, Дональд Трамп відповів, що тут складно сказати, бо для цього потрібно провести дослідження на місці.

«Ви ніколи не знаєте – ти копаєш і, можливо, чогось там немає, хоча ти думаєш, що воно є. Але ми проведемо там багато часу. Це буде чудово для України. Це як величезний проєкт з економічного розвитку, це буде добре для обох країн».

Щодо військових гарантій безпеки від США, Трамп чітко заявляє, що у цій угоді їх не буде.

«Я не збираюся давати багато гарантій безпеки. Це буде робити Європа». На його думку, сама по собі угода вже буде гарантією безпеки. «У нас там працюватиме багато людей. Це буде запобіжником. Я не думаю, що хтось буде жартувати з нами, якщо ми будемо там».

Чого також не буде – це запрошення України до НАТО. Водночас Трамп каже, що вестимуть розмови про повернення українських територій.

«Дивіться, членства України у НАТО не буде. Цього просто не станеться. Через це усе й почалося. Байден про це сказав, і почалась стрілянина… Щодо територій – що ж, вони довго і наполегливо боролися на землі, ми будемо це обговорювати. І ми, звичайно, спробуємо повернути якомога більше для України, якщо це можливо».

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Джерело
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Теги: Європа Дональд Трамп корисні копалини США війна Володимир Зеленський Україна

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