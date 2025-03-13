Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя

Трамп заявив, що Путін напередодні зробив дуже «обнадійлюючу заяву, але вона не була завершеною»

Трамп: До переговорів між Україною та РФ буде внесено питання як територій, так і Запорізької АЕС

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від Росії сигналів щодо можливого перемирʼя, а згодом, і завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зустріч Трампа із головою НАТО Марком Рютте.

«Ми побачимо, чи Росія готова до цього, і якщо ні, це буде дуже розчаровуючий момент для світу», – сказав Трамп стосовно очікування відповіді від Росії про перемирʼя.

Трамп додав, що Путін напередодні зробив дуже «обнадійлюючу заяву, але вона не була завершеною».

Водночас очільник США зауважив, що до переговорів між Україною та РФ буде внесено питання як територій, так і Запорізької АЕС.

Нагадаємо, «Главком» із посиланням на джерела писав, що Запорізька атомна станція може стати одним із пунктом переговорів України і Росії щодо зупинки війни. Українська влада наполягатиме на відновленні контролю за атомною станцією, і, за даними джерела, ймовірність повернення станції доволі висока

Раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пропагандистські агентства ТАСС та «РИА Новости».

За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.