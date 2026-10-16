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Через російську атаку Луцьк залишився без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Через російську атаку Луцьк залишився без світла
У місті зупинився електротранспорт
фото: соцмережі

Окупанти вдарили по місту Луцьк

Сьогодні, 16 жовтня, російські терористи атакували Луцьк. Унаслідок цього місто залишилося без електропостачання. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків Луцького міського голови Андрій Разумовський, передає «Главком».

«Через атаку ворожих безпілотників місто залишилося без електропостачання. Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення. Будьте в безпечних місцях, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями», – йдеться у повідомленні.

За даними кореспондента «Главкома», у місті також зупинився електротранспорт.

Нагадаємо, увечері 15 жовтня російські війська атакували Луцьк реактивним безпілотником. Тоді унаслідок удару все місто залишилося без водопостачання, а приблизно третина – без електроенергії.

До слова, у ніч проти 16 жовтня російська терористична армія вдарила по Тернопільській області. Було двічі атаковано місто Чортків.

Також вранці 16 жовтня російські терористи атакували місто Умань на Черкащині. Унаслідок цього постраждали люди.

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Теги: енергетика війна Луцьк відключення світла

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