СБУ уразила один із ключових вузлів нафтової системи РФ
ЛВДС «Самара» — один із найважливіших вузлів російської нафтотранспортної системи
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ 13 листопада уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.
СБУ наголошує, що попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти.
«СБУ продовжує системну роботу з ураження важливих нафтових об’єктів РФ. Такі спецоперації ускладнюють підготовку нафти до експорту та створюють суттєві проблеми з її транспортуванням і зберіганням. Це – черговий удар по одному з головних джерел наповнення російського бюджету, завдяки якому кремль фінансує війну проти України», – йдеться у повідомленні.
До слова, 14 листопада у Калузькій та Білгородській областях Росії пролунали вибухи, після яких повідомили про пошкодження будівель і пожежі. Ще одне масштабне займання сталося в підмосковних Митищах – там загорівся комплекс з автосервісами, магазинами автозапчастин і складськими приміщеннями.
Напередодні у російському Волгограді безпілотники атакували промислову зону, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів країни – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після атаки виникла пожежа, а в районі підприємства продовжували лунати вибухи.
Коментарі — 0