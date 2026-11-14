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СБУ уразила один із ключових вузлів нафтової системи РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ уразила один із ключових вузлів нафтової системи РФ
За попередніми даними, підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЛВДС «Самара» — один із найважливіших вузлів російської нафтотранспортної системи

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ 13 листопада уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

СБУ наголошує, що попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти.

ЛВДС «Самара» — один із найважливіших вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

«СБУ продовжує системну роботу з ураження важливих нафтових об’єктів РФ. Такі спецоперації ускладнюють підготовку нафти до експорту та створюють суттєві проблеми з її транспортуванням і зберіганням. Це – черговий удар по одному з головних джерел наповнення російського бюджету, завдяки якому кремль фінансує війну проти України», – йдеться у повідомленні.

До слова, 14 листопада у Калузькій та Білгородській областях Росії пролунали вибухи, після яких повідомили про пошкодження будівель і пожежі. Ще одне масштабне займання сталося в підмосковних Митищах – там загорівся комплекс з автосервісами, магазинами автозапчастин і складськими приміщеннями.

Напередодні у російському Волгограді безпілотники атакували промислову зону, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів країни – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після атаки виникла пожежа, а в районі підприємства продовжували лунати вибухи.

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Теги: СБУ війна росія

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