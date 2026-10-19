Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нові правила бронювання: премʼєр пояснив, чому уряд йде на такий крок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нові правила бронювання: премʼєр пояснив, чому уряд йде на такий крок
Корецький сказав, що протягом останніх шести-восьми місяців щомісячна кількість заброньованих і тих, хто отримав відстрочку, зростає на десятки тисяч
фото: sergii.koretskyi/Facebook

Корецький: Генштаб потребує військових, потребує мобілізації

Прем'єр-міністр Сергій Корецький прокоментував зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. За його словами, пріоритетом має залишатися обороноздатність держави, а критичними слід вважати передусім підприємства, які забезпечують потреби оборони та життєдіяльність країни. Про це він заявив в інтервʼю для BBC News Україна, передає «Главком».

«Ми будемо робити акцент на обороноздатності, на забезпеченні сил оборони всім необхідним. Хоча економіка, безумовно, дуже важлива. Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів – не зовсім одне і те ж, що «критичне підприємство», – зазначив глава уряду.

Прем'єр зауважив, що розуміє позицію бізнесу, який активно відстоює право на бронювання, однак закликав підприємців замислитися над становищем військових, які роками перебувають на фронті, зокрема після поранень.

«Тепер про критичність. Критичність – це два основних пункти: обороноздатність і життєзабезпечення держави. Тому крок номер один: визначити, що ось це – критичне, і до них взагалі жодного питання! Нема за що переживати! Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей», – наголосив Корецький.

Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд прагне мінімізувати зловживання у системі бронювання та сподівається остаточно доопрацювати відповідні рішення протягом тижня. Він також запевнив, що влада не має наміру змінювати відсоток бронювання для енергетиків напередодні складної зими, і усвідомлює можливі наслідки таких рішень.

«Генштаб потребує військових, потребує мобілізації. Є поранені, які вибувають. Є зниклі безвісти, на жаль. На жаль, є загиблі. І СЗЧ є. Є військові, які служать вже багато років, навіть після поранень, які потребують ротації. Водночас статистика показує: сьогодні тих, хто має відстрочку, хто переховується, хто заброньований, суттєво більше, ніж тих, хто служить», – додав глава уряду.

Корецький підсумував, що протягом останніх шести-восьми місяців щомісячна кількість заброньованих і тих, хто отримав відстрочку, зростає на десятки тисяч. «Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі», – сказав він.

Прем'єр також зазначив, що оформити бронювання для уникнення мобілізації стало значно легше. Тому уряд пропонує переглянути відповідні правила, щоб стримати це зростання та запобігти можливим зловживанням і маніпуляціям у системі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни. 

Як повідомлялося, на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про перегляд рішення Кабміну від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами. Документ підтримали 63 народні депутати.

Читайте також:

Теги: війна бронювання від мобілізації Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежу вдалося швидко ліквідувати завдяки рятувальникам
РФ знову вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини: спалахнула пожежа
28 вересня, 14:08
Основний акцент мобілізації був зроблений на чоловіків 40-50 років
Аналітик назвав категорію чоловіків, яких мобілізують найчастіше
27 вересня, 16:15
Українські сили продовжують контрнаступальні дії, які ламають логістичні маршрути окупантів
ЗСУ зірвали російський план оточення українських міст – ISW
1 жовтня, 08:11
Хакери зламами АТБ, удар по Харкову та деталі можливої тристоронної зустрічі: головне за день 5 жовтня
Хакери зламами АТБ, удар по Харкову та деталі можливої тристоронної зустрічі: головне за день 5 жовтня
5 жовтня, 21:26
Андрію Додатку назавжди 20 років
На фронті поліг студент Університету Шевченка. Згадаймо Андрія Додатка
4 жовтня, 09:00
Генштаб наголосив, що робота по ключових військових цілях російських окупантів триває
Генштаб повідомив про ураження важливих військових об’єктів росіян
30 вересня, 11:59

Політика

Бронювання працівників. Корецький відповів, яким підприємствам не варто боятися змін
Бронювання працівників. Корецький відповів, яким підприємствам не варто боятися змін
Нові правила бронювання: премʼєр пояснив, чому уряд йде на такий крок
Нові правила бронювання: премʼєр пояснив, чому уряд йде на такий крок
США відновили передачу розвідданих Україні – Зеленський
США відновили передачу розвідданих Україні – Зеленський
«План миру» Гончаренка. Нардеп п'яти скликань попередив: Зеленського штовхають на слизький шлях
«План миру» Гончаренка. Нардеп п'яти скликань попередив: Зеленського штовхають на слизький шлях
«Турчинов мав діяти інакше». Нардеп пʼяти скликань розповів про план порятунку Криму
«Турчинов мав діяти інакше». Нардеп пʼяти скликань розповів про план порятунку Криму
Дві країни Європи відмовилися виділяти додаткових €70 млрд допомоги Україні
Дві країни Європи відмовилися виділяти додаткових €70 млрд допомоги Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua