Нові правила бронювання: премʼєр пояснив, чому уряд йде на такий крок

Корецький сказав, що протягом останніх шести-восьми місяців щомісячна кількість заброньованих і тих, хто отримав відстрочку, зростає на десятки тисяч

Корецький: Генштаб потребує військових, потребує мобілізації

Прем'єр-міністр Сергій Корецький прокоментував зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. За його словами, пріоритетом має залишатися обороноздатність держави, а критичними слід вважати передусім підприємства, які забезпечують потреби оборони та життєдіяльність країни. Про це він заявив в інтервʼю для BBC News Україна, передає «Главком».

«Ми будемо робити акцент на обороноздатності, на забезпеченні сил оборони всім необхідним. Хоча економіка, безумовно, дуже важлива. Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів – не зовсім одне і те ж, що «критичне підприємство», – зазначив глава уряду.

Прем'єр зауважив, що розуміє позицію бізнесу, який активно відстоює право на бронювання, однак закликав підприємців замислитися над становищем військових, які роками перебувають на фронті, зокрема після поранень.

«Тепер про критичність. Критичність – це два основних пункти: обороноздатність і життєзабезпечення держави. Тому крок номер один: визначити, що ось це – критичне, і до них взагалі жодного питання! Нема за що переживати! Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей», – наголосив Корецький.

Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд прагне мінімізувати зловживання у системі бронювання та сподівається остаточно доопрацювати відповідні рішення протягом тижня. Він також запевнив, що влада не має наміру змінювати відсоток бронювання для енергетиків напередодні складної зими, і усвідомлює можливі наслідки таких рішень.

«Генштаб потребує військових, потребує мобілізації. Є поранені, які вибувають. Є зниклі безвісти, на жаль. На жаль, є загиблі. І СЗЧ є. Є військові, які служать вже багато років, навіть після поранень, які потребують ротації. Водночас статистика показує: сьогодні тих, хто має відстрочку, хто переховується, хто заброньований, суттєво більше, ніж тих, хто служить», – додав глава уряду.

Корецький підсумував, що протягом останніх шести-восьми місяців щомісячна кількість заброньованих і тих, хто отримав відстрочку, зростає на десятки тисяч. «Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі», – сказав він.

Прем'єр також зазначив, що оформити бронювання для уникнення мобілізації стало значно легше. Тому уряд пропонує переглянути відповідні правила, щоб стримати це зростання та запобігти можливим зловживанням і маніпуляціям у системі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни.

Як повідомлялося, на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про перегляд рішення Кабміну від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами. Документ підтримали 63 народні депутати.