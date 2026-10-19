Завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинив роботу після повторного удару РФ

Під час обох атак обійшлося без постраждалих

Виробництво зупинено через масштаб руйнувань і неможливість гарантувати безпеку працівників

Польська група Cersanit повністю зупинила виробництво на заводі у Звягелі Житомирської області після двох російських атак дронів. Про це Forbes Ukraine повідомив CEO Cersanit Збислав Адам Кровяк, передає «Главком».

Окупанти атакували завод в ніч із 11 на 12 вересня та у ніч проти 16 жовтня. Унаслідок ударів серйозно пошкоджено будівлю підприємства та ключові елементи технологічної лінії.

За словами Кровяка, виробництво зупинили через масштаб руйнувань і неможливість гарантувати безпеку працівників. Часті повітряні тривоги, евакуації, перебої з електропостачанням і падіння напруги не дають змоги стабільно та безпечно працювати.

Під час обох атак обійшлося без постраждалих.

ТОВ «Церсаніт Інвест» – дочірнє підприємство польської Cersanit S. A. і найбільший в Україні виробник керамічної плитки та сантехніки. Завод у Звягельському районі працює з 2007 року. Підприємство виробляє плитку під брендами Cersanit та Opoczno, а також керамічну й акрилову сантехніку. Компанія є одним із найбільших роботодавців Житомирської області: в її українських командах виробництва, продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів працювало близько 1000 людей.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала в ніч із 11 на 12 вересня завод Cersanit у Звягелі на Житомирщині. Тоді він припинив роботу. Компанія повідомила про серйозні пошкодження виробничих потужностей та заявила, що їхнє відновлення може тривати щонайменше пів року.