Завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинив роботу після повторного удару РФ
Виробництво зупинено через масштаб руйнувань і неможливість гарантувати безпеку працівників
Польська група Cersanit повністю зупинила виробництво на заводі у Звягелі Житомирської області після двох російських атак дронів. Про це Forbes Ukraine повідомив CEO Cersanit Збислав Адам Кровяк, передає «Главком».
Окупанти атакували завод в ніч із 11 на 12 вересня та у ніч проти 16 жовтня. Унаслідок ударів серйозно пошкоджено будівлю підприємства та ключові елементи технологічної лінії.
За словами Кровяка, виробництво зупинили через масштаб руйнувань і неможливість гарантувати безпеку працівників. Часті повітряні тривоги, евакуації, перебої з електропостачанням і падіння напруги не дають змоги стабільно та безпечно працювати.
Під час обох атак обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, російська терористична армія атакувала в ніч із 11 на 12 вересня завод Cersanit у Звягелі на Житомирщині. Тоді він припинив роботу. Компанія повідомила про серйозні пошкодження виробничих потужностей та заявила, що їхнє відновлення може тривати щонайменше пів року.
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