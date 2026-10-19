Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинив роботу після повторного удару РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинив роботу після повторного удару РФ
Під час обох атак обійшлося без постраждалих
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Виробництво зупинено через масштаб руйнувань і неможливість гарантувати безпеку працівників

Польська група Cersanit повністю зупинила виробництво на заводі у Звягелі Житомирської області після двох російських атак дронів. Про це Forbes Ukraine повідомив CEO Cersanit Збислав Адам Кровяк, передає «Главком».

Окупанти атакували завод в ніч із 11 на 12 вересня та у ніч проти 16 жовтня. Унаслідок ударів серйозно пошкоджено будівлю підприємства та ключові елементи технологічної лінії.

За словами Кровяка, виробництво зупинили через масштаб руйнувань і неможливість гарантувати безпеку працівників. Часті повітряні тривоги, евакуації, перебої з електропостачанням і падіння напруги не дають змоги стабільно та безпечно працювати.

Під час обох атак обійшлося без постраждалих.

ТОВ «Церсаніт Інвест» – дочірнє підприємство польської Cersanit S. A. і найбільший в Україні виробник керамічної плитки та сантехніки. Завод у Звягельському районі працює з 2007 року. Підприємство виробляє плитку під брендами Cersanit та Opoczno, а також керамічну й акрилову сантехніку. Компанія є одним із найбільших роботодавців Житомирської області: в її українських командах виробництва, продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів працювало близько 1000 людей.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала в ніч із 11 на 12 вересня завод Cersanit у Звягелі на Житомирщині. Тоді він припинив роботу. Компанія повідомила про серйозні пошкодження виробничих потужностей та заявила, що їхнє відновлення може тривати щонайменше пів року.

Теги: війна Житомирщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва розраховує надовго: на 2028 рік закладено 16,6 трлн, теж значно більше, ніж планували раніше
Росія заклала гроші на війну на три роки. До чого варто готуватися Україні?
29 вересня, 15:22
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вітає президента України Володимира Зеленського в оточенні бійців 12-ї роти Ірландської гвардії біля Даунінг-стріт, 10
У нас немає плану «б»! Чи є план «б» в ЄС?
15 жовтня, 11:38
Росіяни критично пошкодили нафтогазовий об'єкт на Полтавщині
Росіяни п'ятьма ракетами зруйнували нафтогазовий об'єкт на Полтавщині
22 вересня, 12:44
Наслідки російського удару по Сумах 29 вересня
Росія вдарила по школі у Сумах, коли там перебували діти
29 вересня, 16:55
Путін розраховує зламати Україну ударами по інфраструктурі
Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною
1 жовтня, 19:55
У День Незалежності Сергій Панфілов отримав орден «Золота Зірка» та звання Героя України
«Хочеться захищати країну, але не тих, хто наживається»: Герой України про скандали в тилу
2 жовтня, 09:03
Путін і Зеленський. Зручний диктатор і незручний президент. Чого насправді вимагають від України
Сьогодні у президента України важка доля – бути незручним
17 жовтня, 21:07
З 6 вересня Сергій Кропива перебуває під вартою
Прокурора Кропиву, що прогримів в операції «Карфаген», відсторонено: названо несподівану причину
12 жовтня, 19:15
Атака на Дніпро сталася після удару по торговельному центру мережі в Чернігові
Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Дніпрі, який працював 19 років: заява компанії
13 жовтня, 09:03

Події в Україні

Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним
Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним
Російський дрон влучив в «Епіцентр» у Ковелі на Волині (відео)
Російський дрон влучив в «Епіцентр» у Ковелі на Волині (відео)
Удар РФ по Харкову, де загинуло троє дітей та нові правила бронювання: головне за день 19 жовтня
Удар РФ по Харкову, де загинуло троє дітей та нові правила бронювання: головне за день 19 жовтня
Окупанти атакували Хмельницький: двоє загиблих
Окупанти атакували Хмельницький: двоє загиблих
Завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинив роботу після повторного удару РФ
Завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинив роботу після повторного удару РФ
Російський дрон убив дітей на Харківщині: Зеленський звернувся до США
Російський дрон убив дітей на Харківщині: Зеленський звернувся до США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua