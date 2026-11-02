Росія використала перемир'я в Олешках для посилення позицій – Генштаб

Окупанти зміцнили позиції під прикриттям режиму тиші в Олешках

Поки українські військові забезпечували евакуацію цивільних та доставку гуманітарної допомоги, окупанти скористалися паузою для перекидання військ

Російські окупаційні війська використали режим припинення вогню, запроваджений для проведення гуманітарної операції в Олешках Херсонської області, для зміцнення власних позицій і нарощування військової логістики. Водночас українські військові дотрималися досягнутих домовленостей та забезпечили проведення гуманітарних заходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією військового командування, під час запровадженого режиму припинення вогню підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші та діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

Головною метою тимчасового припинення бойових дій було проведення гуманітарної операції в Олешках. Вона передбачала доставку гуманітарних вантажів та можливість виїзду місцевих жителів, які виявили бажання залишити окуповану територію.

У Генеральному штабі підтвердили, що поставлені гуманітарні завдання вдалося виконати. Зокрема, необхідні вантажі доставили за призначенням, а громадяни України, які вирішили виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну українській владі територію.

Водночас російські окупаційні війська використали гуманітарну паузу для проведення заходів, спрямованих на зміцнення власних військових позицій.

За даними Генштабу, протягом дії режиму тиші було зафіксовано ротацію російських підрозділів. Це означає, що окупанти здійснювали заміну або переміщення особового складу на своїх позиціях, використовуючи період припинення вогню.

Крім того, російські військові проводили роботи з укріплення займаних позицій. Окремо українське командування повідомило про розширення антидронових засобів на дорогах, які використовують окупаційні підрозділи.

Ще одним напрямом активності противника стало нарощування військової логістики. Зокрема, російські війська організували підвезення боєприпасів, скориставшись тимчасовим припиненням вогню.

Нагадаємо, 31 жовтня українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Володимир Зеленський подякував американській стороні і першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

Після завершення гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині Україна планує продовжити проведення подібних місій на регулярній основі. Про відповідну домовленість із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.