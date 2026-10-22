Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський пояснив, що продемонстрував удар РФ по Києву після переговорів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, що продемонстрував удар РФ по Києву після переговорів
Зеленський заявив про відсутність змін у позиції РФ після удару по Києву
фото: ДСНС

Президент заявив про незмінність позиції Москви та назвав кроки, які мають змусити Росію припинити обстріли України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масована російська атака на Київ, здійснена фактично одразу після чергових переговорів, продемонструвала відсутність реальних змін у позиції Москви. За його словами, Росія продовжує завдавати ударів, попри дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Зеленський наголосив, що з вечора російські війська здійснили три хвилі балістичних ударів по столиці, застосувавши загалом 21 ракету. Унаслідок обстрілів у Києві зафіксовано значну кількість влучань і пошкоджень цивільних та інфраструктурних об'єктів.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Зокрема, постраждали житлові будинки, об'єкти енергетики, інфраструктура одного із залізничних вокзалів та метрополітену, торговельні центри й підприємства. Серед пошкоджених об'єктів також опинився монастир.

За словами президента, загалом протягом ночі під російськими ударами перебували 12 областей України. На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атак.

Станом на момент заяви Зеленського було відомо про двох загиблих. Ще 34 людини дістали поранення в Києві та інших регіонах, серед постраждалих – п'ятеро дітей. Президент висловив співчуття родинам загиблих.

Окремо глава держави звернув увагу на те, що масований обстріл відбувся фактично одразу після чергового раунду переговорів. На його думку, такі дії свідчать про незмінність підходу Росії до війни.

«Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається», – заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна має продовжувати пошук дипломатичних рішень для завершення війни. Однак, за його словами, російські ракетні удари у відповідь на переговори свідчать про необхідність посилення міжнародного тиску на Москву.

«Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств», – підкреслив глава держави.

6 фото
На весь екран
фото: ДСНС

Серед необхідних заходів Зеленський назвав посилення української протиповітряної оборони та швидке постачання ракет. Крім того, президент наголосив на важливості забезпечення можливостей для знищення пускових установок балістичних ракет.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів з американськими та європейськими партнерами в Осло. За його словами, Україна разом із союзниками напрацювала пропозиції для досягнення миру, які спецпосланець США Стів Віткофф мав передати російській стороні. Зеленський також зазначив, що Україна підтримала американську пропозицію про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Володимир Путін відмовився від неї.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський обстріл Київ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стів Віткофф і Джаред Кушнер висловили Володимиру Зеленському претензії щодо його публічних заяв про Дональда Трампа
Віткофф і Кушнер дорікнули Зеленському за критику Трампа. Журналісти зʼясували, що відбулося на переговорах в Осло
Сьогодні, 08:45
Володимир Зеленський висловився про обмеження роботи Starlink в Україні
Спланована операція проти України. Зеленський пояснив, що відбувається зі Starlink
17 жовтня, 14:40
Увечері15 жовтня тиск води було знижено у чотирьох районах столиці
Водопостачання у правобережній частині Києва повністю відновлено
16 жовтня, 08:30
Coca-Cola продовжить постачати свою продукцію в Україні
Трамп проігнорував удари РФ по американських компаніях в Україні – CNN
14 жовтня, 21:20
У момент російського удару Північним мостом рухалися автомобілі
NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні
5 жовтня, 02:32
У Києві Мерц планує фіналізувати велику оборонну угоду
Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом
4 жовтня, 08:27
Зеленський заявив про перше бойове застосування української балістики
Україна вперше застосувала власну балістику для удару по РФ (відео)
1 жовтня, 18:47
Мальчевський у палаючій будівлі НАНУ
Кадри, що облетіли світ: учений розповів, як урятувався під час атаки на Академію наук
30 вересня, 18:18
Ситуація на фронті 25 вересня
167 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 вересня 2026
25 вересня, 22:20

Новини

Флеш пояснив небезпеку касетної ракети, якою Росія атакувала центр Києва
Флеш пояснив небезпеку касетної ракети, якою Росія атакувала центр Києва
Нічний удар по Печерську: пошкоджено монастир, станцію швидкої та 18 будинків
Нічний удар по Печерську: пошкоджено монастир, станцію швидкої та 18 будинків
Південний міст у Києві повністю перекрито в обох напрямках
Південний міст у Києві повністю перекрито в обох напрямках
Комунальний курйоз: у Києві стовп раптово «перетворився» на фонтан (відео)
Комунальний курйоз: у Києві стовп раптово «перетворився» на фонтан (відео)
Зеленський пояснив, що продемонстрував удар РФ по Києву після переговорів
Зеленський пояснив, що продемонстрував удар РФ по Києву після переговорів
Транспортний колапс у Києві: місто скували затори після нічного обстрілу
Транспортний колапс у Києві: місто скували затори після нічного обстрілу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
110K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
90K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
62K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00
Росія почала бити по Україні новою ракетою «Філін». ГУР розкрив її характеристики
Сьогодні, 10:32
На Хмельниччині з-під води з'явилася церква, яку затопили 45 років тому (фото)
Сьогодні, 09:31
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua