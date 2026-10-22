Зеленський пояснив, що продемонстрував удар РФ по Києву після переговорів

Зеленський заявив про відсутність змін у позиції РФ після удару по Києву

Президент заявив про незмінність позиції Москви та назвав кроки, які мають змусити Росію припинити обстріли України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масована російська атака на Київ, здійснена фактично одразу після чергових переговорів, продемонструвала відсутність реальних змін у позиції Москви. За його словами, Росія продовжує завдавати ударів, попри дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Зеленський наголосив, що з вечора російські війська здійснили три хвилі балістичних ударів по столиці, застосувавши загалом 21 ракету. Унаслідок обстрілів у Києві зафіксовано значну кількість влучань і пошкоджень цивільних та інфраструктурних об'єктів.

❗️Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару по Україні: 21 ракета, три хвилі балістики, - Зеленський У Києві значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир. 12 областей були під російськими ударами цієї ночі. У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них пʼятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Зокрема, постраждали житлові будинки, об'єкти енергетики, інфраструктура одного із залізничних вокзалів та метрополітену, торговельні центри й підприємства. Серед пошкоджених об'єктів також опинився монастир.

За словами президента, загалом протягом ночі під російськими ударами перебували 12 областей України. На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атак.

Станом на момент заяви Зеленського було відомо про двох загиблих. Ще 34 людини дістали поранення в Києві та інших регіонах, серед постраждалих – п'ятеро дітей. Президент висловив співчуття родинам загиблих.

Окремо глава держави звернув увагу на те, що масований обстріл відбувся фактично одразу після чергового раунду переговорів. На його думку, такі дії свідчать про незмінність підходу Росії до війни.

«Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається», – заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна має продовжувати пошук дипломатичних рішень для завершення війни. Однак, за його словами, російські ракетні удари у відповідь на переговори свідчать про необхідність посилення міжнародного тиску на Москву.

«Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств», – підкреслив глава держави.

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фото: ДСНС

Серед необхідних заходів Зеленський назвав посилення української протиповітряної оборони та швидке постачання ракет. Крім того, президент наголосив на важливості забезпечення можливостей для знищення пускових установок балістичних ракет.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів з американськими та європейськими партнерами в Осло. За його словами, Україна разом із союзниками напрацювала пропозиції для досягнення миру, які спецпосланець США Стів Віткофф мав передати російській стороні. Зеленський також зазначив, що Україна підтримала американську пропозицію про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Володимир Путін відмовився від неї.