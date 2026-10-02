Західні посольства отримали запасний план евакуації на випадок загрози Києву

Західні країни розглядають Львів та східну Польщу як можливі місця для перенесення посольств з Києва

Дипломати публічно заявляють про намір залишатися у столиці, однак за лаштунками вже опрацьовують резервний сценарій

Західні країни розробляють резервні плани щодо роботи своїх дипломатичних представництв у Києві на випадок подальшого погіршення безпекової ситуації. Серед можливих варіантів – перенесення посольств до Львова або східної частини Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За даними видання, публічно західні дипломати заявляють, що мають намір залишатися в Києві. Вони побоюються, що виїзд дипломатичних місій може бути використаний Москвою у пропагандистських цілях та створити враження, що західні партнери залишають Україну.

Водночас двоє високопоставлених дипломатів розповіли The Guardian, що вже розробляються резервні плани. Перенесення посольств до Львова або східної Польщі розглядається на випадок, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні представництва. «Ситуація, очевидно, швидко погіршується», – заявив один із дипломатів.

The Guardian пов'язує такі побоювання з посиленням російських атак на українську столицю. Лише протягом тижня під ударами опинилися офісні будівлі, дата-центри, школа, лікарня та один із головних мостів Києва. Російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру.

Мер Києва Віталій Кличко заявив виданню, що столиця переживає складний період і жити за умовами мирного часу вже неможливо.

Окремо The Guardian звертає увагу на нові реактивні російські безпілотники, які складніше перехоплювати. Україна прискорює розробку та розгортання нового покоління дронів-перехоплювачів. За словами співрозмовників видання в оборонній промисловості, частина таких систем уже використовується, однак для їх масштабного розгортання знадобиться додатковий час.

Нагадаємо, що російські війська 2 жовтня завдали удару по Південному мосту у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання та зазначив, що на місце прямують екстрені служби. Інформація про наслідки нового удару та можливих постраждалих уточнюється.