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Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року
Триває 1694-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак

За минулу добу на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 87 авіаційних ударів, зокрема скинув 283 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9393 дрони-камікадзе та здійснили 2780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Кореньок, Фотовиж, Хотінь, Садки, Мала Корчаківка, Іволжанське, Юнаківка, Храпівщина та Могриця. Авіаційного удару зазнав район Василівки.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року фото 1

Загарбники шість разів атакували в районах Суходолу, Товстодубового, Малої Слобідки, Рижівки, Малої Корчаківки та Волфиного.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 16 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Волохівки, Вільхуватки та Рибалчиного.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року фото 3

Захисники відбили сім атак у районах Діброви, Лимана та Зарічного.

На слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року фото 4

Загарбники здійснили вісім атак у районах Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року фото 5

Зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Розкішного, Новоселівки, Осикового, Іллінівки, Миколайпілля та Довгої Балки.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року фото 6

Українські оборонці зупинили 39 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також у бік Вільного, Кучерового Яру, Софіївки, Петрівки, Золотого Колодязя, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Родинського, Новоолександрівки, Мирного, Удачного та Муравки.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року фото 7

Минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2026 року фото 8

Відбито десять атак загарбників у районах Долинки, Різдвянки та Гіркого.

Нагадаємо, триває 1694-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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